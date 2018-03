Angola: Des produits alimentaires contaminés par la listériose saisis dans le pays

Selon elle, dans tout le pays, des équipes ont été formées sous l'orientation des directions nationales, constituées par l'Institut des Services vétérinaires (ISV), l'Inspection générale du commerce, l'Administration générale des impôts(AGT), LES Services d'enquête criminelle et l'Institut national de la défense des consommateurs (INADEC), pour l'identification et la collecte desdits produits du commerce national.

Elle a expliqué que les entreprises de ce pays qui traitent les aliments "Enterprise Food" et "Rainbow Chicken" qui produisent également du bœuf haché, du poulet congelé, du jambon, de la saucisse de porc et du bacon sont responsables de cette production.

Luanda — Trois cent trente-deux paquets de saucisses de poulet et bologne 105 emballages de mortadelles contaminées par la listériose en provenance de l'Afrique du Sud ont été saisis récemment dans quatre supermarchés « Shoprit » à Luanda et attendent leur destruction, a fait connaître lundi, dans cette ville, la cheffe de département sanitaire de l'Inspection générale de santé, Luísa Harmuyaela.

