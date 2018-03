Angola: Les transports évoluent vers des partenariats avec le secteur privé

Luanda — L'exécutif va promouvoir des partenariats stratégiques avec le secteur privé dans le secteur maritime, portuaire et ferroviaire, a annoncé lundi, à Luanda, le ministre angolais des Transports, Augusto da Silva Tomás.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur le Plan directeur national du secteur des transports et études préliminaires de faisabilité de la liaison ferroviaire entre le Chemin de Fer de Benguela (CFB) et la Zambie, il a souligné la nécessité d'achever les projets structurants d'intérêt national dans le secteur des transports.

Il a estimé important de développer une stratégie spécifique pour le transport maritime à courte distance et par voie navigable de passagers et de marchandises, au niveau national, sur la base d'un plan d'affaires et d'une perspective de réduction des disparités régionales, en améliorant la mobilité et l'augmentation des revenus des populations rurales , impliquant dans sa mise en œuvre des entités privées avec la technologie, ressources et capacité.

Le gouvernant a cité la construction du nouvel aéroport international de Luanda (NAIL) et des aéroports de Cuito - Bié (Joaquim Kapanga) et Cabinda (Maria Mambo Café), le lancement de l'appel d'offres pour la construction de l'aéroport de Mbanza Kongo, l'achèvement de la réhabilitation et modernisation du Chemin de fer de Benguela et la mise en œuvre du projet de liaison de cette ligne de chemin de fer avec la République de Zambie à partir de la province de Moxico.

Sur l'aéroport international de Luanda, le ministre estime qu'il est nécessaire de mettre à jour et d'opérationnaliser le plan commercial et de marketing, visant son utilisation comme hub entre l'Amérique latine et l'Asie et de la distribution du trafic de l'Europe vers pays voisins, en particulier de l'Afrique australe.

Augusto da Silva Tomás pense important de promouvoir l'émergence de plate-formes logistiques multimodales, dans les principaux corridors de développement, facilitant la distribution des producteurs sur le territoire, ainsi que l'octroi de concessions pour la construction, le financement et l'exploitation des voies de chemin de fer pour les grandes industries, complexe les mineurs ou les centrales électriques qui sont récupérées

Le ministère veut également préparer le projet exécutif du réseau prioritaire sur l'interconnexion de la ligne du Chemin de fer de Benguela, de la ligne du Chemin de Fer de Moçâmedes entre elles et avec les pays voisins, dans le but de créer un réseau ferroviaire intégré qui améliore la mobilité des personnes et des biens au niveau national et avec les pays voisins, avec plus de sécurité et à moindre coût.

Selon le ministre, ces projets serviront à assurer la sécurité du secteur de l'aviation et à renforcer sa crédibilité internationale, à travers renforcement des capacités et compétences de l'Institut national de l'aviation civile et la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de gestion et de contrôle de l'espace aérien civil.

Le gouvernant a ajouté que le ministère lancera l'appel d'offres pour la construction du système ferroviaire « Monorail » à Luanda, selon le principe de partenariats public - privé (PPP), ainsi que le lancement du programme de transport scolaire gratuit pour les étudiants et enseignants jusqu'au premier cycle selon la Loi fondamentale du système d'éducation et d'enseignement.

L'atelier sur l'actualisation du Plan directeur national du secteur des transports en Angola, réalisé à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur de gestion, logistique et transports (ISGEST) a examiné l'étude préliminaire de la faisabilité de la liaison ferroviaire entre le chemin de fer de Benguela et la Zambie.

La réunion, à laquelle a participé le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, visait à présenter le plan intégré de transport, avec un horizon temporel de 20 ans, dans lequel tous les modes de transports sont considérés et le rôle du secteur dans la modernisation et diversification de l'économie nationale.