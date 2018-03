Congo-Brazzaville: Genre - Les violences sexuelles liées aux coutumes au centre d'une conférence-débat

La question a fait l'objet d'un échange organisé le 24 mars, à Pointe-Noire, par le Groupe de réflexion contre les violences fondées sur le genre.

La conférence-débat a eu pour thème « Les violences sexuelles liées aux coutumes congolaises ». S'exprimant sur les coutumes les plus répandues incluant les pratiques sexuelles, Christella Nkanza, présidente de la commission contrôle et évaluation de ce groupe de réflexion, a expliqué qu'en droit civil, la coutume est une règle qui n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d'un usage général et prolongé, et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'obligation de cet usage. L'oratrice a aussi présenté au public quelques coutumes congolaises, notamment le sororat (après le décès d'une épouse, le veuf prend en mariage, contre son gré, la sœur de sa défunte épouse), le matabichi (les sœurs de l'épouse sont données en récompense à l'époux, qui peut en faire ce qu'il veut), le mariage forcé, l'inceste et autres.

Ainsi divers moment ont-ils marqué ces retrouvailles, à savoir une projection sur les témoignages de victimes de violences fondées sur le genre et les traditions, la présentation de ce groupe par sa présidente, Jessica Mamoni Goma, la présentation des conséquences psychiatriques et psychologiques des violences sexuelles liées aux coutumes par le Dr Dauphin Octave Matemolo, la présentation des possibilités des poursuites judiciaires par Thomas Chris Zekakany, procureur de la République adjoint près le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire.

Rappelons qu'en plus des femmes du département de Pointe-Noire, celles de Loango (Kouilou) ont participé aussi à cette rencontre. Cette activité est appuyée par quelques sociétés et associations comme la société Total E&P Congo, l'association ALTO, la pâtisserie Citronnelle et autres.