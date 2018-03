Guinée: Nouvelle semaine de contestation dans le pays

Grogne des gardes pénitenciers guinéens qui réclament un mieux-être et de bonnes conditions… Plus »

"Si les leaders qui aspirent à présider la république de Guinée commencent déjà à violer les lois, et c'est ce qui se passe même dans leur revendications, les motifs-mêmes de ces marches sont une tentative de violation de la loi, parce que la loi est claire. Il y a un code électoral on ne peut pas se permettre de violer la loi par ce qu'on est de l'opposition", s'insurge Sidiki Touré, en insistant sur le respect des lois guinéennes par les acteurs politiques.

"Nous allons encore enclencher une nouvelle série de manifestations qui commencera mardi (27.03) par une journée par ville morte. Le mercredi 28 mars, ce sera le sit-in des femmes de l'opposition qui n'avait pas eu lieu parce qu'on a évoqué un problème de délai. Les femmes vont reprendre la lettre et informer qui de droit devant le bureau du ministre de la Justice. Et le jeudi, les responsables locaux dans les différentes communes de la capitale vont organiser des manifestations chacun dans sa commune", explique Alouseiny Makanera Kake, porte-parole de l'opposition républicaine. Il indique que les manifestations vont se poursuivre jusqu'à la publication des "vrais résultats du vote".

