Congo-Brazzaville: Agriculture - Les opérateurs économiques édifiés sur le Pdac

Les responsables des syndicats patronaux congolais de l'Unoc, de la Cogépaco et de l'Unicongo ont été informés sur le Projet de développement de l'agriculture commerciale (Pdac), notamment ses objectifs et les acteurs concernés ainsi que son coût.

Initié par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, le projet qui sera mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national, pendant cinq années, vise à améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs, des micros, petites et moyennes entreprises agro-industrielles au Congo.

D'un coût de soixante milliards de FCFA, ce projet, qui sera lancé dans les tout prochains mois, contribuera au programme de diversification économique par le développement de l'agriculture commerciale, la création d'emplois, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la substitution des exportations et la réduction de la pauvreté.

Ce financement devra permettre au gouvernement de renforcer les appuis en direction du secteur agricole, qui n'a pas encore bénéficié d'investissements publics adéquats, en dépit de la priorité déclarée pour l'agriculture à travers les cultures de manioc, de banane et de cacao.

« La réunion d'aujourd'hui est une rencontre inaugurale. Nous aurons d'autres occasions d'échanger dans le but de recueillir vos propositions sur les questions agricoles. Il nous faut produire des aliments de qualité pour garantir la santé de la population », a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Henri Djombo, présidant la séance de travail avec les opérateurs économiques.

Saluant l'initiative du ministère de l'Agriculture de les sensibiliser au projet, le président de l'Unoc, El Hadj Abdoulaye Djibril Bopaka, s'est engagé à assurer le relais auprès des membres de sa plate-forme. Il est aussi partant pour la mise en place d'une plate-forme publique privée agricole.

D'après le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki, cinq millions d'individus tireront directement profit de ce projet qui adhère à la stratégie agricole nationale et au Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine décliné dans le Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, adopté en 2015.

Le Pdac viendra consolider les acquis du Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (Pdarp), lancé en 2008, grâce au cofinancement du Congo et de la Banque mondiale. Il visait, entre autres, à améliorer les conditions de travail, la capacité de production et de rendement de la population rurale et à réhabiliter les pistes rurales pour désenclaver les bassins de production. Le Pdarp a été clôturé, en avril dernier, avec des résultats jugés satisfaisants.