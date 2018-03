Congo-Kinshasa: Dimanche des rameaux - Le cardinal Laurent Monsengwo invite les jeunes kinois à avoir des convictions fortes

Selon l'archevêque de Kinshasa, l'Eglise catholique est disposée à accompagner les jeunes prêts à prendre en mains les destinées du pays.

Le dimanche des rameaux inscrit dans le calendrier liturgique catholique a été célébré, le 25 mars, de manière particulière à Kinshasa. Sous son statut d'archevêque de la capitale, le cardinal Laurent Monsengwo est monté au créneau pour conscientiser les jeunes par rapport aux responsabilités qui sont les leurs dans la conduite du pays. C'est dans un stade Tata-Raphaël plein à craquer que le prélat catholique a livré son message, exclusivement adressé aux jeunes kinois qui lui ont fait l'honneur de remplir les gradins. Il s'est agi d'un message fort censé aiguiller la conscience des jeunes exhortés à prendre dorénavant leur destin en main.

« Jeunes de Kinshasa, l'avenir du pays est entre vos mains. L'avenir du pays vous appartient. Certes, vous avez le droit de reprocher aux aînés et aux hommes politiques d'avoir sacrifié votre génération. Vous avez raison de reprocher aux politiciens et à la classe dirigeante de notre pays d'avoir échoué. Mais qu'entendez-vous faire pour redresser la barre ? Le pays a besoin de vous dans les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, religieuse. Etes-vous prêts de prendre en main les destinées de la nation et à assumer vos responsabilités ? », a lancé l'archevêque de Kinshasa devant des milliers de jeunes venus de différentes paroisses.

Le cardinal a, par ailleurs, exhorté les jeunes kinois à ne pas se laisser embrigader dans des combines politiciennes dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants, quitte à chercher plutôt à prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Face à l'échec d'une classe politique insouciante et visiblement à court d'inspiration, le cardinal Laurent Monsengwo sollicite des jeunes des actions concrètes susceptibles de marquer véritablement une rupture avec la précarité actuelle de leur existence. « Ayez de fortes convictions personnelles, ne soyez pas comme des moutons qui suivent bêtement les autres, par peur du qu'en dira-t-on. Mettez la main à la charrue et ne regardez pas en arrière. Que l'on voit le travail que vous faites pour que le Congo ne soit plus dans cette situation de misère. L'Eglise est prête à vous y aider et à vous y préparer, si vous êtes prêts à prendre en charge votre vie, la vie des autres et les destinées de la nation », a-t-il assuré. Sur la même lancée, il a demandé aux jeunes de la diaspora de revenir en RDC pour développer, grâce à leur expertise, le pays.

Pour rappel, le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique catholique le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Il commémore l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, tel que dit dans les Évangiles ainsi que la passion du Christ et sa mort sur la croix.