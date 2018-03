Ile Maurice: St-Pierre - Village en pleine mutation

II y a plus d'une dizaine d'années, St-Pierre était connu pour son moulin à sucre. Depuis que l'usine n'est plus en opération, elle a laissé place à un Business Park du nom de Vivéa. Mais ce n'est pas la seule transformation qu'a connue le village. Des espaces verts et des projets immobiliers ont vu le jour dans le village. Des projets signés du groupe ENL.

Une vieille cheminée de plus de 180 ans, une station-service, le collège Lorette de St-Pierre, des snacks, des espaces verts et une grande église. Ce sont là les infrastructures que l'on peut voir en traversant une des artères principales du village de St-Pierre. Cette route est celle que l'on emprunte si l'on veut se rendre à Petit-Verger ou à Circonstance.

Situé dans la circonscription no 8, St-Pierre est, pour certains, un village qui doit son progrès au fait qu'il a pour député le Premier ministre lui-même. Surtout si l'on s'en tient à l'inauguration récente d'un parcours de santé et d'un terrain de foot à Ste-Catherine. Mais il ne faut pas oublier les changements apportés par le groupe privé ENL.

Des espaces verts ont vu le jour

En 2011, alors que les espaces bureaux sortaient à peine de terre dans l'enceinte de l'usine, Johan Pilot, alors Finance and Administrative Manager de MDA Properties, expliquait que la métamorphose de ce lieu emblématique de St-Pierre se ferait dans le respect du patrimoine. «Les vieux bâtiments en pierre et l'usine sont préservés et convertis en bureau afin de maintenir l'histoire du lieu.» Il prévoyait aussi «des développements de taille» dans les années à venir.

Avec la fermeture de l'usine sucrière, ce sont des morcellements qui ont vu le jour, notamment à Circonstance et à quelques mètres de l'Avenir. Il s'agit des terres agricoles converties en morcellement et qui ontété données aux anciens employés comme compensation après la fermeture de l'usine. Des anciens employés qui habitaient en communauté dans les camps sucriers qui se trouvaient à quelques mètres de l'usine.

St-Pierre, c'est aussi des espaces verts. Il faut toutefois les connaître pour pouvoir en profiter. Le premier qui frappe aux yeux c'est celui qui se trouve juste à côté du collège Lorette de St-Pierre. L'espace était auparavant connu uniquement pour les cérémonies religieuses hindoues qui s'y tenaient régulièrement. Les dévots ont pour habitude de venir plonger leurs statuettes dans l'eau de la rivière. Mais depuis quelque temps, l'on remarque aussi la présence de quelques pêcheurs.

Dans la même foulée, un autre lieu appel à la découverte. Il s'agit de l'espace vert qui se situe à côté du centre commercial Kendra. Il abrite de grands arbres qui ont été préservés, sans doute parce qu'ils étaient, à l'époque, cachés derrière d'immenses haies de bambous.