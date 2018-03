Afrique: Amical FIFA - Mpoku, Kakuta, Ikoko et Masuaku ont boudé le déplacement de Dar es Salaam

Arrivés à Kinshasa avant de prendre la direction de Dar Es-Salaam où les Léopards affrontent ce 27 mars les Taifa Stars de la Tanzanie, quatre internationaux ont changé d'avis.

Paul-José Mpoku du Standard de Liège en Belgique, Gaël Kakuta d'Amiens en France, Jordan Ikoko de Guingamp en France également et Arthur Masuaku de Westham en Angleterre sont carrément rentrés dans leurs clubs, le 25 mars dans la soirée. Longtemps absent de terrain à cause d'une vilaine blessure, Yannick Yala Bolasie d'Everton en Angleterre et Neeskens Kebano de Fulham en D2 anglaise ont, eux aussi, été sur le point de quitter la sélection, mais retenus après avoir parlé avec le sélectionneur, Florent Ibenge Ikwange. De vingt et un joueurs partis pour la capitale tanzanienne, il en reste dix-sept. Notons que Kabongo de Zamalek d'Egypte, blessé aux ischiots à Kinshasa, n'a pas fait partie de la délégation.

On aurait donné des raisons assez disparates sur la décision de ces quatre joueurs de ne pas jouer le match contre la Tanzanie. En premier lieu, ils auraient été très remontés contre les conditions de voyage de Kinshasa vers Dar Es-Salaam, en classe économique, à bord de l'avion en transitant à Nairobi où les joueurs auraient dormi par terre. En outre, ils n'auraient pas perçu les primes et auraient passé plusieurs heures en train d'attendre la délivrance des passeports de service. Par ailleurs, apprend-on, le départ pour la capitale tanzanienne était initialement fixé au 25 mars. Mais ensuite, le vol a été avancé à samedi pour des raisons non élucidées.

La délégation a pris son avion en catastrophe pour atteindre Dar Es-Salaam, le dimanche vers 4 he du matin. C'est au bord de la rupture physique, fatiguée, que la délégation des Léopards est arrivée en Tanzanie. En fait, partir de Kinshasa pour Dar Es-Salaam, les Léopards ont fait toute une journée de vol quasiment ! Et cela n'a visiblement pas été du goût des joueurs. Dépités, les quatre autres ont pris l'option de ne plus disputer cette rencontre, Arthur Masuaki qui a rejoint la sélection pour la première fois, fait donc la dure expérience, et certainement a une mauvaise impression de l'organisation autour de la sélection rd-congolaise.

Nyango ne voudrait pas d'Ibenge...

A propos du voyage en classe économique, un conseiller au ministère des Sport a indiqué : « Par quel miracle tous les vingt et un joueurs devaient voyager en business au regard de la situation économique difficile ? J'ai beaucoup voyagé avec les Léopards en vol spécial ou en vol commercial. Ils vont toujours en éco. Il n'y a que le coach, le président de la fédération ou son délégué, et deux ou trois autres personnes du staff ou de l'encadrement qui voyagent en first class. L'idéal, c'est d'amener les joueurs en vol spécial afin d'avoir de places vides et se dégourdir les jambes ou dormir pendant le vol. Mais dans le contexte économico-politique actuel, c'est très difficile de mettre trois cent mille dollars américains sur un vol spécial pour un match amical ».

Au-delà des conditions de voyage, l'on soufflerait que le ministre des Sports, Papy Nyango, tenterait de rendre les choses difficiles. Opposé à la présence du sélectionneur Florent Ibenge à la tête du staff technique des Léopards, il se serait exprimé publiquement pour sa succession après la qualification ratée de la RDC pour la Coupe du monde Russie 2018. L'on rapporterait même qu'il aurait refusé de signer l'ordre de mission des Léopards pour Dar Es-Salaam. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'aurait finalement signé afin de permettre aux Fauves congolais de se rendre en terre tanzanienne pour disputer cette rencontre amicale de date Fifa. « Ibenge a un bilan nettement positif à présenter à la tête des Léopards. On attend le bilan de ce ministre après son départ du ministère des Sports, lui qui s'empêtre dans la gestion financière des stades et fait montre de bassesse dans la répartition des revenus générés par les installations sportives de l'Etat. On scrutera son bilan après et on verra ce qu'il aura apporté au pays, par rapport à Florent Ibenge », a vociféré un dirigeant du monde sportif sous couvert de l'anonymat.

Absent du rassemblement des Léopards, lui qui a été rappelé en sélection par Florent Ibenge, l'ancien capitaine Youssouf Mulumbu, actuellement à Kilmarnock en Ecosse, a posté un message sur son compte facebook officiel. « Je suis très déçu de ne pas être de retour à Kinshasa avec tous les potes. C'est juste suite à un peu de pépin physique et rien de plus. Je souhaite un très bon match à tout le groupe et à mon petit Aaron Thsibola, le nouveau en sélection nationale », a-t-il écrit.

Les dix-sept joueurs présents à Dar Es-Salaam...

L'on rappelle que les dix-sept joueurs présents à Dar Es-Salaam pour cette rencontre sont les gardiens de but Nathan Mabruki (DCMP), Matampi Vumi Ley (Sans club), Anthony Mossi Ngawi (Chiasso/D2 Suisse) ; les défenseurs Djo Issama Mpeko (Mazembe), Yannick Bangala (V.Club), Wilfried Moke Abro (Konyaspor/Turquie), Glody Ngonda (V.Club), Chancel Mbemba (Newcastle Utd/Angleterre), Aaron Tshibola (Kilmarnock/Ecosse) ; les milieux de terrain et attaquants Lema Mabidi (Raja Casablanca/Maroc), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Firmin Mubele (Toulouse/France), Yannick Bolasie (Everton/Angleterre), Junior Kabananga (Al Nasr/Arabie Saoudite), Britt Assombalanga (Middlesbrough/D2 Angleterre), Benik Afobe Tunani (Wolverhampton/D2 Angleterre), et Chadrac Akolo (VfB Stuttgart/Allemagne).

A propos d'autres rencontres amicales Fifa, l'on note la victoire de l'Afrique du Sud sur la Zambie (2 buts 0), le résultat d'égalité entre le Zimbabwe et l'Angola (2 buts partout), la victoire de la Mauritanie sur la Guinée (2 buts à 0), le succès de l'Ouganda sur le Sao Tomé et Principe (3 buts à 1). Le Botswana s'est imposé face au Lesotho (1 but à 0) et le Kosovo a eu raison du Madagascar (1-0), l'Egypte a perdu in extremis face au Portugal (1 but à 2).