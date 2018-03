Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - AJRD sensibilise des jeunes filles aux comportements déviants

Au cours des échanges, certains orateurs se sont succédé pour plancher sur le comportement des jeunes d'aujourd'hui tout en mettant un accent particulier sur l'accoutrement des jeunes filles. C'est le cas de Géraldine, conseillère de l'AJRD et journaliste à la RTNC, qui a insisté sur le fait que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, à cause de leur accoutrement, sont loin de contracter facilement le mariage.

Aux ONG partenaires qui ont faire leur preuve dans l'encadrement de la jeunesse, il a recommandé de ne pas baiser le bras mais plutôt de continuer à défendre cette cause car les jeunes sont appelés demain à gérer le pays. La même interpellation est adressée aux églises et aux écoles, au-delà de leur mission première d'enseigner la bonne morale aux jeunes pour une prise de conscience. Gérard Dada Mfiadi a estimé qu'ensemble, ils réussiront à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. Ainsi, il a invité également les jeunes à développer un esprit d'entrepreneuriat pour leurn auto-prise en charge.

Il a fait constater, néanmoins, qu'en dépit de cette prise de conscience, nombreuses sont ces jeunes filles qui affichent des comportement qui ne favorisent pas leur développement. Cela , a-t-il fait remarquer, est dû au manque d'encadrement et d'éducation, de nombreuses jeunes filles s'illustrant dans la prostitution, le tabagisme, l'obscénité, le port des tenues indécentes, etc. Par conséquent, plusieurs d'entre elles deviennent très tôt des filles-mères.

Toutefois, il s'est dit satisfait du fait que la femme congolaise aujourd'hui occupe une place de choix dans le monde. Beaucoup de femmes, grâce à l'éducation et à la formation professionnelle, a-t-il souligné, se sont distinguées et occupent actuellement des postes de responsabilités dans différents domaines de la vie nationale. On en trouve des ministres, diplomates, avocates, économistes, ingénieures architectes, médecins, députées, mécaniciennes et autres.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.