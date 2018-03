Afrique: La ZLECA racontée à nos enfants

Dites-leur que leurs pères étaient fiers du jour où les frontières africaines étaient levées ; dites leurs de vivre fiers dans un continent vibrant et prospère parce que vous leurs oncles et tantes étaient les panafricanistes d'avant-garde, qui ont fait tomber les murs laissés par les colonialistes, et maintenus par les impérialistes.

Le rêve des pères fondateurs de l'Union Africaine réunis en 1963 à Addis Abéba a vu le jour ce 24 Mars 2018, 55 ans après, dans la mythique capitale Rwandais qui a vu se perpétrer le plus ignoble des génocides, et où la graine de l'unité économique du continent vient d'être semée.

