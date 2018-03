Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Off - DCMP bat Mont Bleu, Don Bosco soumet Dragons/Bilima, Maniema Union défait Rangers

Le Play-Off de la 23e édition du championnat national de football prend progressivement sa vitesse de croisière. Le 25 mars, des rencontres ont eu lieu dans quelques stades du pays.

Au stade Amani de Bunia, dans la province d'Ituri, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa est allé battre le club local de Mont Bleu par deux buts à zéro, en match avancé de la troisième journée. Ricky Tulengi Sinda a inscrit les deux buts des Immaculés à la 44e mn puis à la 46e. Ce succès permet d'oublier un tantinet la désillusion subie en seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération face à Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale.

Au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le club local de Don Bosco a disposé du Dragons/Bilima de Kinshasa par deux buts à un au terme d'une rencontre avancée de la troisième journée. Nsangu Kaisa ouvrait pourtant la marque pour les Monstres de la capitale. Mais Nsimba (40e mn) et Kavota Kavunda (66e) ont successivement égalisé et donné la victoire aux Salésiens de la capitale congolaise du cuivre, au terme d'une partie rude et très disputée. Dragons/Bilima continue donc d'expérimenter la dure réalité de l'élite du football national, le temps de s'adapter et sortir de la spirale de la défaite pour une dynamique des résultats probants.

Sur l'aire de jeu du stade des Martyrs de Kinshasa, les locaux d'AC Rangers sont tombés face aux visiteurs de Maniema Union par deux buts à trois, en match avancé de la quatrième journée. Les poulains de l'entraîneur Paty Lokose pangala, désormais installés à Kindu, ont pourtant encaissé les premiers, menés au score après une réalisation de Mbossu Nzali de Rangers, à la 10e mn. Les Académiciens du président Lambert Osango ont été rejoints au tableau d'affichage avec l'égalisation de Marcel Mapumba de Maniema Union, à la 26e mn. Le même Mapumba a doublé la mise pour les siens à la 44e, donnant l'avantage au club visiteur. Mais Rangers est revenu à la hauteur de Maniema Union à la 47e mn par le biais de Bosco Kazema. C'est finalement sur penalty transformé par Wango Mbabu, à la 87e mn, que Maniema Union a arraché un précieux succès à l'extérieur.

Ce résultat satisfaisant tombe à pic pour panser les blessures d'une élimination assez précoce en Coupe de la Confédération (2-2 à Kindu, et 1-1 à Alger) face à l'USM Alger. L'on rappelle que c'est la deuxième défaite consécutive de l'AC Rangers, après celle de la première journée face à V.Club (zéro but à deux). Après ces deux matchs à domicile, le club tuteuré par Lambert Osanga va livrer six matchs à l'extérieur en cette phase aller du Play-Off.

Enfin, l'on mentionne le résultat d'égalité d'un but partout, le 24 mars, au stade des Volcans de Birere à Goma, dans la province du Nord-Kivu, entre l'équipe locale de Dauphin Noir et Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi. C'était en match avancé de la troisième journée.