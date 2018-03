« Vers 21 heures nous rentrions d'un événement familial du côté d'Ankorondrano. J'étais au volant de ma voiture et ma tante était à mes côtés. Quand nous passions devant le siège du HVM pour emprunter la bifurcation menant vers Behoririka, nous avons entendu un choc du côté dela portière droite de notre voiture, puis une forte explosion a brisé toutes les vitres. Notre première réaction était de nous échapper pour aller au Commissariat de Police la plus proche, à Antaninandro. Puis, la police nous a emmenées à la brigade criminelle où nous étions retenues jusqu'à une heure du matin ». Pendant ce temps, elle affirme avoir vécues pires moments de sa vie. « Nous étions toutes traumatisées », se plaint-elle.

Hier, elles ont dû se présenter à la brigade criminelle à Anosy pour être auditionnées en tant que témoins et victimes. Une audition que Sitraka affirme avoir subi depuis la nuit même de cet attentat. «Ma tante et moi étions les premières à alerter la police dès que cet incident s'est produit », explique-t-elle en retraçant ce qui lui est arrivé ce jour-là.

