Congo-Kinshasa: Archevêché de Kinshasa - L'Alliba salue la nomination de Mgr Fridolin Ambongo comme archevêque coadjuteur

L'élévation du prêtre ayant ses origines dans la province du Grand Équateur constitue, pour le peuple Ngala dans son ensemble, un motif de reconnaissance ou la consécration de son identité socio-culturelle.

Mgr Fridolin Ambongo a été nommé, en février dernier, par le pape François comme archevêque coadjuteur de Kinshasa. Une nomination bien accueillie par l'Alliance de Bangala (Alliba) qui l'a fait savoir à travers un communiqué publié le 24 mars. Dans ce document signé par son président par intérim, Michel Koyakpa, l'Alliba estime que l'élevation à ce poste de cet homme de Dieu ayant ses origines dans la province du Grand Équateur constitue un motif de reconnaissance ou la consécration de l'identité socio-culturelle d'un peuple. L'Alliba se convainc que cette nomination est le fait du profond engagement de Mgr Fridolin Ambongo dans l'œuvre de Dieu et de son dévouement à servir l'Église dans ses fondamentaux. Aussi a-t-elle remercié le saint Père « pour ce choix précieux porté en faveur de l'un de ses fils », appelé à succéder au cardinal archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya.

Décidée à soutenir son fils

L'Alliba a rassuré l'heureux élu de son soutien inconditionnel et indéfectible dans cette nouvelle fonction. Elle a promis de ne ménager aucun effort pour qu'à travers les prières et les conseils, il puisse réussir et triompher pour l'honneur de toute l'Église catholique du Congo. Dans cette perspective, l'Alliba a, dores et déjà, demandé à ses filles et fils de la RDC, du Congo-Brazza, du Gabon, du Togo, de l'Europe, de l'Asie et des Étas-Unis, « de recommander, à chaque instant », leur frère et notable, Mgr Fridolin Ambongo, dans leurs prières pour que cette mission soit effectivement à l'image de la grandeur de l'Église catholique romaine. L'Alliba a également rendu hommage à l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, pour « cette marque de collaboration et surtout son amour paternel » à son fils Fridolin Ambongo, en acceptant qu'il soit son successeur valable.

La fonction de « coadjuteur » signifie que celui qui l'assume apporte son appui au détenteur de la charge et qu'il lui succédera en cas de décès ou de démission. Mgr Fridolin Ambongo, âgé de 58 ans, sera donc le successeur du cardinal Laurent Monsengwo, bientôt à la retraite.

Le nouvel archevêque coadjuteur de Kinshasa a été récemment présenté officiellement aux médias. Pour le cardinal archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo, âgé de 79 ans, son coadjuteur évoluera à ses côtés au même titre qu'un évêque auxiliaire, mais avec droit de succession immédiate sur le siège de l'évêque dont il est adjoint après sa démission ou son décès.