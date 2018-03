Après les entrepreneuses en novembre et décembre derniers, le tour revient aux artistes et… Plus »

Le programme aide à l'inclusion numérique des femmes au Congo. « C'est en ce sens qu'il permet d'arborer l'atteinte de douze objectifs de développement durable sur les dix-sept existants, notamment la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes et travail décent et croissance économique », explique-t-on.

Au-delà de la maîtrise de l'outil, la formation vise à donner aux femmes des leviers indispensables d'une nouvelle culture entrepreneuriale à l'heure du numérique. En les accompagnant dans l'acquisition d'outils destinés à la maîtrise du web et la production d'un contenu diversifié capable de propulser l'économie numérique, Africa Digital Academy soutient leur autonomie et lutte ainsi contre la fracture numérique.

Dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, l'édition de Brazzaville a été présentée samedi par Kriss Brochec, formatrice, mentor, digital activist et initiatrice de l'Africa Digital Academy. L'évènement accueille cinquante femmes entrepreneures issues de plusieurs horizons professionnels. Pendant quatre jours, elles vont bénéficier d'une formation gratuite en création et gestion d'un site internet à travers l'outil WordPress.

