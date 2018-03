Angola: Le fils de l'ex-président Dos Santos inculpé et interdit de quitter le pays

L'Angola, six mois après l'accession au pouvoir de Joao Lourenço. Le nouveau président promet… Plus »

Toute cette affaire avait été révélée dès ce mois de janvier par le journaliste d'investigation et activiste anti-corruption Rafael Marques, jugé en ce moment à Luanda pour avoir dénoncé un autre cas de corruption et dont la prochaine audience est prévue pour le 16 avril.

« Leurs domiciles et bureaux ont été perquisitionnés, des documents et autres éléments de preuves ont été saisis, des ordinateurs, des clefs USB et ainsi de suite, explique le procureur général adjoint, Luís Benza Zanga. Tout ce matériel est à la disposition de la police scientifique pour analyse. Ces citoyens ont déjà été entendus en qualité d'accusés. Et on leur a appliqué les mesures d'usage, notamment l'interdiction de quitter le territoire national. Comme ils sont sous contrôle judiciaire, ils devront se présenter régulièrement aux autorités. »

