Sénégal: Ouverture à Dakar des journées pédagogiques sur l'enseignement de l'allemand

Dakar accueille depuis ce lundi des journées pédagogiques organisées par l'Association des professeurs d'allemand du Sénégal (APAS), a constaté l'APS.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec l'ambassade d'Allemagne au Sénégal et le Goethe-Institut, devra permettre aux professeurs de pencher sur le thème : "L'élève au cœur de l'enseignement-apprentissage : le chemin de la réussite".

Le président de l'APAS, Malick Ndao a indiqué que ces journées pédagogiques visent "un renforcement et une amélioration des pratiques de classe et l'acquisition de nouvelles approches dans l'enseignement de la langue allemande à travers des ateliers animés par des universitaires sénégalais et allemands."

M. Ndao a ajouté que ces journées, organisées tous les quatre ans, sont l'occasion de raffermir les liens entre professeurs d'allemand, mais aussi permettre à l'APAS de réunir tous ses membres pour ainsi élire son nouveau bureau.

"Des recueils destinés aux élèves et des résolutions à présenter aux autorités éducatives sont attendus à la fin de ces journées pédagogiques", a aussi déclaré le président de l'APAS.

"Ces résolutions iront dans le sens d'enlever l'enseignement de l'allemand dans les arcanes d'une discipline littéraire et la présenter comme une langue pouvant servir dans les affaires", a-t-il fait observer.

Il a noté par ailleurs un certain engouement de cette langue auprès des élèves des établissements moyen et secondaire. "Le nombre d'élèves qui étudient aujourd'hui l'allemand dans les lycées se situe entre 15 milles et 20 milles apprenants", a-t-il fait savoir.

Quelques 210 professeurs d'Allemand du Sénégal et des experts venus d'Allemagne prennent part aux journées pédagogiques qui prennent fin mercredi.