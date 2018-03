Sénégal: Balance des paiements - Un excédent de 50 milliards notés en 2016

Les transactions intra-communautaires de biens se sont établies sur une tendance favorable, le solde commercial excédentaire du Sénégal avec les autres Etats de l'Union étant ressorti en hausse de 8,1% à 324,8 milliards en 2016. Les fonds mobilisés au titre des dons projets se sont inscrits en hausse de 12,2 milliards pour s'établir à 208,4 milliards, contribuant à l'amélioration du compte de capital. Le besoin de financement a été couvert par les entrées nettes de capitaux publics et privés étrangers pour un montant de 303,7 milliards. Les capitaux non monétaires ont concerné, pour l'essentiel, les flux nets au titre des investissements directs (147,3 milliards) ainsi que les autres investissements (232,9 milliards). Selon la même source, la Position Extérieure Globale Nette (PEGN) débitrice s'est dégradée de 320,6 milliards pour s'établir à 5.090,9 milliards, en relation avec les flux de la balance des paiements.

L'analyse de la balance des paiements et de la position extérieure globale au titre de l'année 2016 fait ressortir les principales évolutions selon lequelles les transactions extérieures du Sénégal se sont soldées par un excédent du solde global de 50,2 milliards en 2016, toutefois en net retrait par rapport au niveau enregistré un an auparavant à 275,9 milliards.

