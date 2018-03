Cote d'Ivoire: An 60 du football ivoirien - L'AAFY magnifie les anciennes gloires

L'Espace CP1 de Yopougon-Sicogi a refusé du monde le dimanche 25 mars 2018. Et pour cause, l'Amicale des anciens footballeurs de Yopougon (Aafy) a magnifié les anciennes gloires à l'occasion du soixantenaire du football ivoirien.

Arrivés, qui à l'aide d'une béquille pour certains, qui accompagné d'un parent ou tout simplement vêtu d'un maillot, symbole de leur amour pour le ballon rond, les anciennes gloires et anciens footballeurs ivoiriens tenaient à ne pas se faire conter l'évènement.

Au rang desquels N'Guessan Clément (Daloa, Red Star, Asec), Seri Ablé (Asec, Soa), Irié Bi Toh Lambert (Alliance de Bouaké, Stade, Africa), Gbonké Tia Martin (Vainqueur Sénégal 92), Kouassi Touré Jérôme alias "Kakoko" (Red Star, Africa, Asec), Kobenan Kouman (Alliance Bouaké, Africa, Cnou), Bohé Norbert (Stella), Krouba Gastien (Asec), Beugré Inago (Stella, Oca), Gomet Alexis (Bassam, Asec), Guidi Ignace (Stade, Africa), Moh Emmanuel (Africa), Timité Vassouleymane (Asec), Lama Bamba (Alliance, Asec), Cissé Vacantié (Asec, As Police), Bolou Camille (Stella, Africa), Afffly Dassé (Stella), Toh Jean (Stella, Man), Bodoua Marcel (Africa, Gagnoa) et autres Magnon Nicaise (Stade d'Abidjan).

Dans son intervention, Bolou Laigret "Titilo", président de l'Aafy, a remercié le parterre d'invités dont la présence à cette cérémonie est le signe du soutien et de la reconnaissance de l'association qu'il dirige pour les footballeurs de Côte d'Ivoire, actuels acteurs de la Mtn Ligue1 et anciennes gloires y compris. Il a saisi l'occasion de cette rencontre pour lancer un appel à la solidarité entre footballeurs ivoiriens.

« Le football est au monde comme en Côte d'Ivoire, l'un des plus grands facteurs de rapprochement. Notre souci premier au sein de l'Aafy est donc de rapprocher davantage les footballeurs ivoiriens, anciens comme jeunes. Et cela ne saurait se faire sans l'aide de la Fédération ivoirienne de football et l'Etat de Côte d'Ivoire », a plaidé le président de l'Aafy.

Une vision partagée par Tchétché Aimé "Galiégo". « C'est une initiative louable et heureuse à féliciter. Revoir les anciens coéquipiers de clubs, de la sélection nationale est une joie toute singulière après une période d'un peu plus de vingt ans ! », s'est réjoui l'ancien libéro du Sporting club de Gagnoa et de l'Africa Sports.

La joie de Yéo Martial était à son comble. « Sénégal 92 est désormais derrière moi. Mais aujourd'hui, je revois mes "enfants". Didier Ottokoré, Beugré Yago, Maguy Serges.

Bref. Ils sont tous là. Et que dire de mes potes Gbonké Tia, N'Guessan Clément, Moh Emmanuel . C'est tout simplement fantastique de revoir ce beau monde », a indiqué l'ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire.

Au nom de l'Aafy, toutes ses anciennes gloires ont reçu des présents en reconnaissance pour marquer leur présence à cette cérémonie.

Notons que plusieurs rencontres de football auxquelles ont pris part des anciennes gloires au nombre desquelles Bohé Norbert, Koffi Koffi, Serges Maguy, Lué Biagné Ruffin, Lago Patrice Grogbo, Gnomagnon Zaby Hyacinthe, Bassolé Maurice, Séri Ambroise, Aka Konin, Guéi Kassio, Dimi Stéphane, Assiéhoussou Pascal et autres Djédjé Darius ont marqué ce soixantenaire parrainé par une société de la place qui a promis une prochaine édition plus explosive avec pour théâtre le stade Félix Houphouët-Boigny.