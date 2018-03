Burkina Faso: Plateaux off de la SNC - Des concerts gratuits pour les festivaliers

Enseignant de formation et lauréat du grand prix d'humour de Ouagadougou, édition 2016, cet humoriste de Gaoua apprécie à sa juste valeur la Semaine nationale de la culture, en ce sens qu'elle participe à la conservation des valeurs burkinabè et à la consolidation de la paix. Pour beaucoup plus de diversités et de pluralisme culturel, il a souhaité une grande implication des artistes humoristes car a-t-il dit, «le rire soigne».

A la deuxième nuit de la 19e édition de la SNC, c'est une place bondée de festivaliers qu'il a été donné de constater aux environs de 22 heures. Au programme, des troupes, des chanteurs et des humoristes chargés de chauffer cette nuit. Et c'est la troupe Rac Néré venue de la cité de Naaba Kango qui est montée en scène à 22 heures 30 minutes.

