Congo-Brazzaville: Karaté - Me Bissombolo Mathurin exclu des activités de la ligue

La décision de radiation a été signée et publiée le 24 mars, par le président Michel Malalou Makanga, à la suite des conclusions de la réunion du bureau exécutif départemental élargie au commissariat aux comptes.

Mathurin Bissombolo a été sanctionné sur décision n°012 -2018/Lidékama-PNR pour faute grave suivant l'article 45 du règlement intérieur des ligues qui précise comme fautes graves : dénigrement des cadres, atteinte à l'honneur et à la probité morale, non-respect des textes organiques des ligues, injures et menaces.

En effet, le maître karatéka 6e dan s'était mal comporté, le 19 mars, dans un milieu public. Au regard de ses propos blessants et conformément aux statuts et règlement intérieur de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires ainsi que de la Ligue, le bureau exécutif de la Ligue et le commissariat aux comptes se sont réunis et ont décidé d'exclure ce cadre. « Me Bissombolo Mathurin, ceinture noire 6e dan, est exclu de toutes les activités de karaté à Pointe-Noire/Kouilou. De ce fait, il perd tout titre délivré par la Ligue départementale de Pointe-Noire », stipule la décision.