Gabon: Décès de l'opposant Jules Aristide Bourdes Ogouliguendé

Décédé à 80 ans, Ogouliguendé a été de tous les combats. D'abord aux côtés d'Omar Bongo qui a fait de lui un ministre de 76 à 90. Puis président de l'Assemblée nationale de 90 à 93. Il a volontairement démissionné de ce poste et brigué le fauteuil présidentiel en 93 et 2009. Avec ses amis de l'opposition, il harcèle Omar Bongo en l'obligeant d'ouvrir son système via la transparence électorale. Sous Ali Bongo, il a mené la même bataille jusqu'à ses derniers jours.

Comme pour faire ses adieux à la nation, neuf jours avant sa mort, il a fait une sortie publique avec un comité de sage pour demander au président Ali Bongo de reporter les élections législatives pour éviter un nouveau désordre dans le pays. « Nous sommes maintenant devant le désordre qui s'annonce, et il va falloir que nous ne soyons pas des témoins passifs, mais que nous soyons des acteurs qui puissent contribuer à arrêter le désordre et à nous retrouver dans une situation de progrès de notre pays », avait-il alors déclaré

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.