Burkina Faso: Procès du putsch - Les exceptions vidées, place à l'examen des témoins

Il a tout de même reconnu « une erreur matérielle », à propos de la citation des deux prévenus sus-cités, contenue dans l'arrêt de renvoi. Après une suspension de plus de quatre heures pour délibérer, le tribunal s'est encore déclaré incompétent de connaître ces nouvelles requêtes, tout en souhaitant que la nullité de la citation à comparaître de Lassina Ouédraogo et Paul Sawadogo soit prononcée, car violant les droits de la défense.

Par ailleurs, Me Salembéré a demandé que le juge prononce la nullité de la citation à comparaître de ses clients Lassina Ouédraogo et Paul Sawadogo pour défaut de charge sur l'acte de citation. Le parquet a ressorti les mêmes observations que pour la requête précédente : « L'arrêt de renvoi a purgé toutes les nullités censées être dans la procédure», a soutenu Alioun Zanré.

Au demeurant, il a soutenu que la défense tend à remettre en cause le professionnalisme des officiers de police judiciaire, ce sur quoi il se porte en faux. Abondant dans le même sens, la partie civile, par la voie de Me Prosper Farama a estimé que cette requête constituait une redite et que le président du tribunal n'est nullement tenu d'y faire droit. Le deuxième mémoire est l'œuvre du collectif d'avocats Ouattara,Sory et Salembéré, soulevant la nullité de la procédure dans le cadre de ce dossier.

«Appliquez la loi s'il vous plaît», a-t-il clamé. Sur cette première requête, le parquet militaire a soutenu que ces moyens avaient déjà été soulevés et débattus devant la Chambre de contrôle et que la défense s'est déjà pourvue en cassation à la suite de l'arrêt de mise en accusation. «Votre juridiction n'est pas celle devant laquelle il faut invoquer ces moyens», a déclaré le procureur militaire au président du tribunal.

«C'est après les décisions de la Cour de cassation et de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a amené la Chambre de contrôle à admettre leur constitution, que les avocats ont été rappelés, alors que l'instruction était terminée. C'est une cause de nullité substantielle, car les droits de la défense ont été violés», a-t-il soutenu.

A propos de la requête mettant en doute l'indépendance et l'impartialité du tribunal, le président de la juridiction l'a rejetée, la jugeant «mal fondée». Au sujet de la requête relative à son auto-récusation, le président Seydou Ouédraogo, prenant motif sur les articles 27 du code de justice militaire et 649 du code de procédure pénale, s'est encore déclaré incompétent pour statuer. Ces dispositions commandent notamment à l'accusé désireux de récuser un magistrat du siège, d'adresser une requête au président de la Cour d'appel.

Quant aux magistrats civils nommés au parquet militaire pour assister le procureur militaire, le président du tribunal a indiqué que leur mandat est à durée indéterminée, et que par conséquent, ils ont bel et bien qualité pour siéger aux côtés du procureur Alioun Zanré à ce procès.

Dès l'entame, à 8h30, le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, a tout de suite rendu une décision relative aux observations préliminaires et exceptions soulevées par la défense lors des sessions précédentes. Il n'a donné droit à aucune d'entre elle, rejetant certaines requêtes et se déclarant incompétent pour statuer sur d'autres.

La quatrième audience du procès du putsch avorté de septembre 2015 a eu lieu, le lundi 26 mars 2018, à Ouagadougou. Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, a rejeté les nombreuses observations préliminaires et les exceptions de procédure soulevées par les avocats des accusés. Des mémoires en nullité et des requêtes en récusation de la défense n'ont également pas eu d'écho favorable.

