Libye: Sarkogate - Ce coup d'accélérateur donné depuis les geôles libyennes

Pour autant, on ne peut s'empêcher de se demander si on ne veut pas uniquement lui instruire un procès à charge.

Mais une fois le « Guide » éliminé après sa capture, « l'exterminator gaulois » a plié bagage vite fait et bien fait, laissant le pays se désagréger lentement mais sûrement et dont les immenses ressources pétrolières sont disputées par des milices de toutes obédiences. Une situation qui a engendré le narcodjihadisme dans la bande sahélo-saharienne. C'est donc bien fait pour la gueule de Sarkozy, estime une bonne partie de l'opinion publique africaine.

Abdallah Senoussi, ancien chef des services de renseignement, Baghdadi Mahmoudi, ex-Premier ministre libyen, et Béchir Saleh, ancien directeur de cabinet de Kadhafi, confirment, chacun de son côté, des versements de millions d'euros en espèces sonnantes et trébuchantes via divers porteurs de valises à des proches de l'ex-locataire de la Place Beauvau.

Quelques jours seulement après ce plaidoyer cathodique pro domo, on en sait un peu plus sur ce qui a mis le turbo à ce Sarkogate.

- "J'ai perdu l'élection présidentielle de 2012 à 1,5% [face à François Hollande]. La polémique lancée par Kadhafi et ses sbires m'a coûté ce point et demi."

