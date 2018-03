Burkina Faso: Exposition littéraire - Faire des livres, le gardien de la culture

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a ouvert l'exposition littéraire, le dimanche 25 mars 2018 à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso. 18 stands y sont installés, dont des maisons d'éditions, offrant des œuvres littéraires et des manuels scolaires.

L'exposition littéraire est officiellement ouverte, le dimanche 25 mars 2018, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso. Pour la cérémonie de lancement, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, avait à ses côtés, le co-parrain de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), Mahamoudou Ouédraogo, ancien ministre de la Culture et homme de lettres.

Dans l'espace dédié à l'exposition, il y a 18 stands. Des maisons d'éditions, des librairies y ont exposé une gamme variée d'œuvres littéraires et didactiques produites par des Burkinabè.

Des ouvrages que le ministre et sa délégation ont pu voir. Ce qui constitue une fierté, a fait comprendre Abdoul Karim Sango, évoquant du coup, le défi à relever pour la sauvegarde des valeurs culturelles. «La littérature est un élément important.

Elle nous aide à garder un pan de notre culture. Le ministère entend y apporter un soutien, et surtout susciter la culture de la lecture», a dit M. Sango, à l'issue de la visite. Selon lui, il y a une crise de la lecture. «Sans la lecture, il va être difficile à nos enfants d'être performants et d'affronter le défi du monde futur», a-t-il renchéri.

Un défi que la SNC entend relever à travers une commission chargée de la participation des enfants à la biennale. Cette commission a d'ailleurs conduit des jeunes scolaires sur le site de l'exposition littéraire. «Puisque les enfants constituent la relève, il s'agit pour nous de les amener à aimer la lecture», a fait comprendre un des membres associés de cette commission, Cyrille Sanou.