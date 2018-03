Burkina Faso: SNC - Mahamoudou Ouédraogo, l'artisan des réformes culturelles

Pour joindre l'utile à l'agréable, des mets spécifiques de chaque région et pays sont concoctés pour les festivaliers. Tout cela intervient dans une ambiance vraiment carnavalesque avec des sonorités distillées par les joueurs de balafon et autres instruments traditionnels. Un orchestre installé en plein milieu de l'enceinte se charge d'interpréter des airs modernes bien connus pour le plaisir du chaleureux public.

Ils sont Togolais, Béninois, Nigériens, Camerounais, Maliens, Burundais, Guinéens, Tchadiens, Ghanéens, Sénégalais, Nigérians... à partager les lieux dans une harmonie non dissimulée avec leurs frères et sœurs du Faso. Chacun y expose ce qu'il estime être meilleur dans sa culture. Aux visiteurs sont alors proposés des objets d'art, des articles vestimentaires, des produits de la pharmacopée...

S'agissant de la SNC, sous son impulsion, ont été revues la méthodologie et l'approche des différents prix décernés à cette occasion. Reparti à la Présidence du Faso comme conseiller, il y sera appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Mais le féru du journalisme, de la communication et de la culture n'abandonnera pas de sitôt ses nombreuses passions.

On retrouve Mahamoudou Ouédraogo plus tard dans le gouvernement burkinabè où il fera valoir ses compétences pendant dix ans à la tête du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. A ce poste, on lui doit plusieurs innovations dont notamment la nuit du communicateur, les UACO, la création de l'Office de la radiodiffusion et celui de Sidwaya.

