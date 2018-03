Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Dominique Ouattara encourage les femmes leaders à demeurer entreprenantes

Soutenir les startups, investir dans l'éducation, promouvoir le leadership féminin et améliorer le… Plus »

En 1996, elle va investir dans les domaines de la coiffure, de la formation et de la distribution de produits de beauté aux Etats-Unis. Ajoutant que durant sa carrière, elle a pris à bras le corps le sort des enfants défavorisés et l'épanouissement des femmes. D'où le renoncement à l'ensemble de ses activités professionnelles, lorsque son époux Alassane Ouattara est devenu Président de la République.

« Je voudrais les encourager à demeurer déterminées, audacieuses et entreprenantes. Chacune d'entre vous constitue un modèle dont l'Afrique a besoin pour opérer une transformation durable de son économie. C'est à la fois avec la contribution des hommes et des femmes leaders que nous parviendrons à positionner notre continent dans le concert des nations », a déclaré la Première dame.

