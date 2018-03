Sénégal: Course des 6h de Dakar - La 38ème édition n'aura pas lieu cette année

Ça sentait le souffre depuis quelques années avec la défection de plus en plus de pilotes étrangers au fil des éditions. La fédération sénégalaise de sports auto-moto a beau tirer la sonnette d'alarme, mais rien n'y a fait. Et si on y ajoute le désintérêt noté auprès de certains pilotes locaux à participer aux épreuves de cette mythique course, on mesure tout de suite le danger qui guettait les 6h de Dakar. Et ce qu'on craignait, a fini par arriver. Les 6h de Dakar, édition 2018, n'auront pas lieu cette année.

La fédération sénégalaise de sports auto-moto a décidé de suspendre l'organisation de la 38e édition des 6h de Dakar 2018. « En raison d'un plateau qui se réduit de plus en plus, au fil des éditions, confiné à moins de 20 voitures, et d'une désaffection grandissante du public, les organisateurs ont jugé plus sage de faire un break en attendant des jours meilleurs.

Cette situation n'est pas sans affecter le financement de l'organisation de cette épreuve phare qui a été déficitaire durant ces dernières années. L'absence de sponsors et le tarissement des sources de financement (partenaires et mécènes) ont contribué à réduire les moyens de la fédération », indique le communiqué.

Ainsi, les pilotes seront sevrés cette année de la plus grande compétition de sports mécaniques faute d'engouement. Et pourtant le président de la Fédération sénégalaise de sports auto-moto (Fsam), Dialo Kâne Zator, le secrétaire général André Mathieu et d'autres membres de cette fédération n'avaient pas cessé de lancer des « S.o.s » à l'endroit et des pilotes participants et des sponsors. Face au désintérêt des uns et des autres, elle s'était même résolue à diminuer les tarifs de participation aussi bien pour les pilotes locaux que pour les étrangers. Mais rien n'y a fait.

Mieux, des rencontres ont été initiées pour sensibiliser les uns et les autres sur la situation qui guettait cette compétition.

« Pour la participation étrangère, il y a le véhicule à transporter par bateau et qui peut prendre un mois et demi pour l'aller et idem pour le retour. Cela demande beaucoup d'argent et de sponsors. Ce qui rend difficile le fait de faire venir des pilotes étrangers à cause du coût.

A l'époque, la fédération le pouvait parce qu'elle avait des partenariats, notamment le Dakar, les firmes de cigarettes, les pétroliers, les hôteliers avec la famille Richetti qui logeait les équipages gratuitement, les transporteurs maritimes avec la famille Delmas qui transportait les véhicules gratuitement », disait il n'y a guère longtemps André Mathieu.

Aujourd'hui la fédération n'a plus tout ça. Idem au plan africain où les pilotes se heurtent aux problèmes financiers. Pour une fédération qui n'a pas de fonds propres, tout le problème de l'organisation est là. La période faste est maintenant révolue et ce n'est plus au temps du Dakar, ni de Vierasa qui supportaient beaucoup dans l'organisation des 6h. C'est pourquoi le coût des engagements avait été réduit de moitié pour les pilotes.

Des mesures incitatives qui venaient s'ajouter à la diminution des tarifs d'inscription pour la participation des pilotes. « L'organisation des 6h pèse lourd parce qu'une course est financée par des ressources généralement extérieures aussi bien pour la fédération que nous sommes que pour les pilotes qui ont besoin d'effectuer beaucoup de frais sur leurs voitures avant, pendant et après la course.

Alors, tout ça plombe un peu nos activités », disait pour sa part le président Dialo Kâne Zator. Et pourtant la fédération avait des atouts non négligeables en mains : un circuit international permanent, qui a coûté des milliards, des organisateurs performants et expérimentés, une grande expérience des sports mécaniques qui est reconnue sur le plan international, et même recherchée. La fédération avait imaginé tous les stratagèmes possibles, tout tenté.

En vain. De l'avis de certains, les 6h de Dakar sont essoufflées car ayant été dopées à mort pour tenir la distance grâce notamment à la nouvelle formule du « 3x2 heures » améliorée. La saison 2016-2017 s'est terminée avec des interrogations sur l'avenir des courses automobile et motocycliste. Et cette réflexion a finalement conduit la fédération à annuler l'édition de cette année en attendant d'y voir plus clair.