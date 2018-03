Ile Maurice: Pêche durable - «Pas facile de trouver l'équilibre... », dit Zachary Foco

La FAO a des experts qui travaillent sur la planification marine. Leur travail fait l'objet de discussions lorsque la FAO vient à Maurice et lors des réunions multisectorielles, afin d'éviter les conflits dans une certaine mesure et de trouver un équilibre.

L'UE a sa propre stratégie pour la croissance bleue. Quand nous parlons de l'économie bleue, nous évoquons toutes les activités liées à l'océan, leurs ressources et les côtes. La croissance bleue est l'approche stratégique, qu'elle soit régionale ou internationale, pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Comme le concept de l'économie bleue est vaste, les activités économiques vont toujours croiser celles de la croissance bleue.

Il y a des interprétations et des stratégies différentes. La Food and Agriculture Organisation (FAO) ne voit pas la croissance et l'économie bleue comme étant interchangeables.

Zachary Foco était à Maurice, à l'invitation de la Commission de l'océan Indien, dans le cadre du Smartfish Trade and Development Forum 4, dont le thème était le business à travers la pêche durable. Le programme régional Smartfish, qui vise une pêche durable et une meilleure gestion marine dans l'océan Indien, est financé par l'Union européenne (UE).

