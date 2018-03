Ile Maurice: Air Mauritius - Amsterdam s'ajoute à la liste des destinations

Air Mauritius part à la conquête d'un nouvel eldorado : Amsterdam. À partir de ce lundi 26 mars, elle desservira cette destination deux fois par semaine.

C'est un Airbus A340 disposant de 264 sièges en classe économie et 34 en Business Class qui s'envolera vers Amsterdam les lundis et vendredis. Les vols seront opérés en collaboration avec KLM Royal Dutch Airlines et Air France.

«Le début des opérations à Amsterdam fait partie de notre plan de développement d'un deuxième hub en Europe. Un grand nombre de nos principales routes ont été construites sur les liens historiques forts que nous partageons avec les pays dans lesquels nous opérons», a déclaré Somas Appavou, Chief Executive Officer d'Air Mauritius. Et d'ajouter : «Nous nous attendons à ce qu'Amsterdam devienne un centre important de notre réseau, en particulier pour les passagers des pays nordiques et d'Europe de l'Est. Cela contribuera à stimuler les arrivées de touristes Maurice.»

Air Mauritius compte opérer un troisième vol hebdomadaire les mercredis pendant les mois de pointe de juillet et août.