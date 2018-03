Ile Maurice: Affaire Platinum Card - L'ICAC peut opter pour l'audition publique

Cette recherche sera désormais faite par l'ICAC, et l'opposition s'accorde à dire que cette enquête n'aboutira pas. Mais certains avocats estiment qu'il est toujours possible d'en tirer quelque chose. «L'article 47 de la Prevention of Corruption Act prévoit que l'ICAC peut avoir des public hearing. Pourquoi ne pas utiliser cela afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de cover-up ?» demande un homme de loi.

Dans la commission d'enquête que l'ancienne présidente avait instituée, il était question de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Álvaro Sobrinho a fait sa demande de «banking licence», si la Financial Services Commission (FSC) a effectué les recherches appropriées sur l'homme d'affaires angolais et s'il y a eu des pressions pour qu'il obtienne la licence.

