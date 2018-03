Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Opposition - Noël Tshiani appelle à l'unité !

Haut fonctionnaire à la Banque mondiale, Noël Tshiani se dit prêt à servir la RD. Congo, son pays natal. Son projet de société est, d'ores et déjà, connu de tous. Il est contenu dans son plan marshal, une de ses œuvres officielles.

Sans faux-fuyants, ce Candidat à la présidentielle de décembre 2018 s'identifie dans le camp de l'opposition et pointe du doigt le régime du Président Kabila. Pressentant sa victoire à cette course électorale qui s'avère rude, Noël Tshiani en appelle à l'unité de l'opposition. Ce, en vue d'une sélection d'un Candidat unique invincible. Nonobstant, il reste catégorique quant à l'approbation de ce Candidat. «Celui qui représentera l'opposition, que ce ne soit pas un Candidat qui, lui aussi, partage la responsabilité du bilan négatif du régime actuel», recommande-t-il, décidément. Il répondait aux questions de Top Congo Fm, dimanche 25 mars 2018.

Présentera-t-elle un Candidat unique à la prochaine présidentielle ? Cette Opposition qui ne partage pas jusqu'ici les mêmes convictions, à trois mois de la convocation du corps électoral par la CENI ? Cette question trouvera sa réponse d'ici le mois de juillet.

En tout cas, Noël Tshiani n'est pas prêt à faire un demi-tour quant à ses aveux pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Son projet de société est connu d'avance. Il est contenu dans une des ses œuvres dénommée le plan Marshal de Noël Tshiani.

En résumé, il livre 10 piliers de ce plan qui vise, à tout dire, la reconstruction de la RD. Congo qu'il dit être dans une situation de crise indescriptible et sans pareil. Répondant aux questions de Top Congo Fm, dimanche 25 mars 2018, Noël Tshiani a réitéré sa ferme volonté à se représenter à la présidentielle des prochaines joutes, prévues en décembre. De toutes les façons, ce dernier accuse la nouvelle plateforme chère au Chairman Moïse Katumbi, d'avoir plagié son projet de société dont certains d'entre les Cadres Katumbistes détiennent quelques copies.

Bien plus, Noël Tshiani n'est pas de cœur avec les Anciens collaborateurs du régime de Joseph Kabila. Se disant avoir des mains propres comme neige, il culpabilise quiconque a assumé des responsabilités sous le règne du Président actuel. Dans cette appréhension des choses, Noël Tshiani accuse le régime en place d'être à la base de l'actuelle crise socioéconomique et politique qui n'a cessé de perdurer, depuis 2016, l'année où le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila était arrivé à son terme, puis légitimé à nouveau, par l'Accord de la Saint Sylvestre jusqu'ici en vigueur.

Panorama sur l'actuelle opposition

En tout état de cause, plus d'un Congolais ont du mal à identifier qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Ce flou, affirment certains analystes politiques, date depuis l'extinction de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba que d'aucuns qualifiaient d'incarnation de l'opposition radicalement incontestable. Là n'est pas le problème. Ce qui est vrai, l'opposition est pluriel. Il y a lieu, toutefois, que l'unité dans la pluralité soit recherchée. Vraisemblablement, c'est le souhait de plus d'un Cadre de ce camp politique. Pour l'illustrer, il est facile de relever la récente communion entre le Mouvement de Libération du Congo, MLC, et l'Union pour la Nation Congolaise, UNC.

Pour ne pas citer l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, et le Parti Lumumbiste Unifié, PALU. C'est la diversité dans l'opposition. Le Rassemblement, monstre à deux têtes dont l'aile dure de Limete et l'autre qualifiée de modérée dont le siège se situe à Kasa-Vubu ; l'opposition incarnée par quelques Cadres au Gouvernement de la cohésion nationale et celle dite Républicaine à la quelle communie Kengo wa Dondo et Cie, existent. C'est la diversité dans l'unité. Chaque aile délie sa langue et se positionne pour défier l'échec au prochain rendez-vous électoral. A l'UDPS, Félix Tshisekedi a, d'entrée de jeu, confirmé sa candidature à ladite course. Du côté de la plateforme "Ensemble pour le Changement", Moïse Katumbi se dit, lui aussi, prêt à y aller.

Dans le chef de la "Force du Changement" de Noël Tshiani, lui-même l'initiateur est sans doute Candidat. Quant à l'opposition qui partage le gâteau du pouvoir dit de cohésion nationale, aucun bruit n'y retentit. Il en est de même pour l'opposition Républicaine. Ce qui est sûr, les jours passent ; et des Candidats se font découvrir. Reste à savoir si le souhait ardent de Noël Tshiani pour un compromis autour de la représentativité d'un Candidat Unique de l'opposition aux prochaines joutes électorales sera possible.