Congo-Kinshasa: Moments décisifs !

opinion

Un voyage de mille kilomètres commence par un pas. Ce proverbe a beau tiré ses origines du pays de Mao, la Chine ; sa pertinence, elle, est universelle.

Ici, au Congo-Kinshasa, elle peut bien illustrer la longue et pénible marche du pays vers ces élections attendues hier avant le 19 décembre 2016 et aujourd'hui pour ce 23 décembre 2018. Ce voyage aux mille contours qui a bien commencé par un pas, à présent, d'un deuxième à un troisième, voit le chemin s'écourter au jour le jour. A tel point qu'il ne reste plus que 9 mois à parcourir.

Pour revenir sur ces pas, il faut dire qu'un grand a été posé avec notamment, la fin de l'enrôlement puis, lundi 26 mars, par le dépôt de la liste de partis et regroupements politiques validés pour concourir aux élections de décembre.

Ces deux événements sont d'une importance capitale. La première sonne le glas de l'examen de la loi portant répartition des sièges qui, en clair, distribuera le gâteau des 500 postes de Députés nationaux aux circonscriptions selon le nombre d'enrôlés enregistrés par la CENI. Le deuxième, naturellement, plante le décor des heureux élus pour la bataille électorale. La fièvre des élections se fait déjà constater dans le chef des politiques sur les dessous de ce virage important qui devra être négocié avec soins.

Des tensions sont encore persistantes autour des enjeux. Sans conteste, avec la session parlementaire ouverte au Parlement, le fichier électoral exorcisé des fioritures est à bras ouvert attendu. L'examen du projet de loi sur le dispatching des sièges promet bien de surprises dès lors que le taux d'enrôlés dans certaines provinces suscite débat. Mais, sans conteste, le plus épineux des sujets est l'alignement de toutes les forces politiques pour les prochaines élections.

Et, c'est bel et bien à ce niveau que toute la saveur de la liste de partis et regroupements politiques peut être jaugée comme avant goût de juin-juillet, mois de la convocation du corps électoral. Soit ! Puisque Mova a déposé son répertoire à Nangaa, l'opinion piquée par la curiosité d'y jeter un regard se pose, c'était prévisible, l'interrogation de savoir comment les cas MSR et Udps ont été gérés ?

L'ancien Secrétaire Général du Pprd depuis peu VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité, a, d'ores et déjà, clamé s'être acquitté de sa tâche comme il se doit en veillant à embarquer tout le monde. Mais, seulement, comment l'a-t-il fait ? Chacun devra plonger ses yeux dans la liste donnée à la CENI pour se faire une religion du modus operandi de Mova.

Alors que les esprits à la MP comme l'Opposition s'accordent en sourdine sur ces élections de décembre 2018, malgré les divergences sur l'usage de la machine à voter et le reste de décrispation à faire, la livraison de la liste de partis et l'examen prochain de la loi sur la répartition des sièges paraissent, avant la chaude étape des dépôts des candidatures, être des moments décisifs pour le train électoral censé atteindre la gare ce 23 décembre après mille épreuves. Entretemps, l'ONU dont le regard n'a de cesse de se poser sur la RDC, s'apprête à prendre une nouvelle résolution sur le pays avec, c'est une conviction de plusieurs, la ferme intention de fluidifié et verrouillé la longue marche vers les urnes et machines à voter.