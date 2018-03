Burkina Faso: Retour sur les fondamentaux pour mieux les perfectionner

Ce stage se situe dans le cadre des activités de Nébié club. "Au mois d'octobre dernier, j'ai été à Lagos au Nigeria pour rencontrer le grand maître japonais, Hitoshi Kasuya, qui y était pour un stage. C'est à l'issue de ce stage que j'ai rencontré mon ami Bobby Bangboye. Et ensemble, nous avons décidé de réorganiser la pratique du karaté, de développer le shotokan au Burkina Faso. C'est ainsi qu'il est venu au Burkina Faso voir comment se porte le karaté et envisager le développement de la discipline dans le pays", a fait entendre maître Adama Galbané, ceinture noire 6e dan, directeur technique de Nébié club. Ce sont des stagiaires issus des clubs de l'UBCAK, de la ceinture verte à la ceinture noire, qui ont pris part à ces deux jours de stage.

"On a corrigé certaines choses que nous ignorions, par exemple les déplacements", a-t-il ajouté. Evariste Bagré, président de l'Union burkinabè des clubs autonomes de karaté-do (UBCAK) dit qu'en tant qu'association à caractère national, toute activité concernant le karaté peut intéresser l'UBCAK. "Nous saluons de tout cœur ce genre d'initiative du Nébié club. Ce qu'on a vu ce matin, c'est un retour à la base. Il y a des petits détails sur lesquels on passe. Mais avec l'expert, il a préféré qu'on revienne sur ces petits détails pour corriger certaines techniques comme le «ikite», le «gedan baraï», le «tsuki». Ensuite, il donnait au fur et à mesure des conseils sur la pratique de l'art martial", a-t-il souligné.

Lors du stage, le maître Bobby Bangboye, ceinture noire 6e dan est revenu sur les fondamentaux du karaté-do, surtout sur la flexibilité, la respiration, la maîtrise de soi, le déplacement... "Au karaté, quand on se déplace, le pied doit rester plat au sol. Malheureusement, les gens soulèvent le talon sans s'en rendre compte. Les remarques du maître aux stagiaires sont surtout la maîtrise de la respiration. Selon lui, quand l'homme travaille, il ne se voit pas. Il faut un œil extérieur pour pouvoir se corriger. Et ses remarques sont fondées", a fait savoir Joseph Naon, ceinture noire 2e dan. Selon Dieudonné W. Kaboré, ceinture noire 2e dan, ces techniques avec l'expert sont des éléments déjà assimilés mais il restait à les perfectionner.

Des karatékas des clubs de l'UBCAK (Union burkinabè des clubs autonomes de karaté-do) étaient en stage les 24 et 25 mars 2018 à l'ISSDH (Institut des sciences du sport et du développement humain). Ce stage était sous la direction technique du maître Bobby Bangboye, ceinture noire 6e dan, membre de la Fédération mondiale de karaté-do shotokan.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.