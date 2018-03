Burkina Faso: Kôkô dunda stock limité

De cette commande, 700 pièces ont été réservées au ministère en charge de la culture, et le reste a été mis en vente. La vente est assurée uniquement par la maison Bazem'se sur le marché de la foire. Il n'y a ni grossiste, ni détaillant, mais pour Bazem'se, il ne s'agit pas de monopole. Du fait que la commande lui a été adressée tardivement, a-t-il expliqué, il n'avait pas eu le temps de produire assez de pièces pour impliquer les grossistes et détaillants. La pièce coûte 6 000 FCFA, alors que le «Kôkô dunda» ordinaire est vendu sur le marché entre 3 000 et 4 000 FCFA. Bazem'se a jusitifié cette différence de prix par le fait qu'il reçoit la matière première à 4 000 FCFA, auprès des femmes de Bobo-Dioulasso. Sans compter les frais d'impression et de transport. Bien que le prix soit un peu au-dessus de celui du pagne ordinaire, à en croire le représentant de Bazem'se à la foire, Rodolphe Zinsonni, les pagnes s'arrachent comme des petits pains.

La 19e édition de la Semaine nationale de la culture a opté de mettre en valeur le « Kôkô dunda », en le choisissant comme pagne officiel de la biennale. En ce premier jour de la foire artisanale et commerciale, le dimanche 25 mars 2018, « Kôkô dunda » s'arrache comme de petits pains or le stock est limité.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.