Burkina Faso: Un espace pour initier les tout petits aux arts

L'initiation des enfants aux arts a démarré le dimanche 25 mars 2018, à l'espace rencontre jeunesse de Dafra, sis à l'arrondissement N° 5 de Bobo-Dioulasso. L'objectif est de susciter l'intérêt des tout-petits à la culture des arts.

«L'enfant, c'est l'avenir de demain», dit un adage. C'est dans cette optique que la Semaine nationale de la culture (SNC) dédie un espace enfants pendant cette biennale culturelle. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le dimanche 25 mars 2018 au « quartier général des enfants» sis à l'Espace rencontre jeunesse de Dafra, dans l'arrondissement N°5 de Bobo-Dioulasso. Depuis l'édition de 2010, les tout-petits sont pris en compte par la SNC. 500 enfants vont prendre part à trois ateliers, à savoir un atelier de masque, un atelier de théâtre et un atelier de conte.

Le nombre d'enfants est en baisse par rapport à l'édition passée, a fait savoir le président de la commission participation des enfants, Moussa Kafando. « Nous sommes passés de 1500 à 500 enfants, car le partenaire officiel qui était l'UNICEF n'est pas présent », a-t-il déploré. Mais grâce à la LONAB, au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et au ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA), a-t-il souligné, cet atelier d'initiation à l'art se tient. Les enfants vont visiter l'ensemble des espaces où se tiennent les activités, notamment le Village des communautés, la Foire artisanale et commerciale, l'exposition des livres, etc.

Selon M. Kafando, ces derniers constituent la relève du Burkina Faso. C'est pourquoi la SNC a jugé bon de les associer à la biennale dès leur bas âge, a-t-il ajouté. De son avis, la participation des enfants à la SNC va leur permettre d'apprendre la culture du pays. Car à l'entendre, des pratiques sont en voie de disparition. «Cet espace dédié aux enfants va leur permettre d'être formés et d'être la relève de demain», a-t-il renchéri. En plus de l'atelier et des visites guidées, chaque après-midi, un plateau d'animation populaire est offert aux enfants.