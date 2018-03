Burkina Faso: Permettre aux Etalons de se frotter à un autre type de football

Les Etalons affrontent cet après-midi au stade Jean Roland de Franconville, l'équipe nationale du Kosovo dans le cadre de leur seconde rencontre au cours de cette journée FIFA. Ce match qui se jouera à 18h 00 heure locale (16h 00 GMT), permettra au Burkina Faso de se frotter à un autre type de football et une autre difficulté sur le plan tactique.

Il faut remonter à Mathusalem pour voir trace d'un match amical entre les Etalons et une formation européenne. Même si le Kosovo est aujourd'hui 175e mondial dans le classement FIFA, l'adversaire des Burkinabè n'en demeure pas moins un excellent client pour leur tailler des croupières sur le rectangle vert. "Les Burkinabè sont loin d'imaginer la qualité de cette équipe.

C'est une énorme formation qui ne reflète pas son classement FIFA. Le Kosovo a des joueurs de même qualité et de même profil que les Serbes. Seulement, ils ont passé 4-5 ans, sans participer aux matchs de la FIFA, ce qui les a plombés dans leur rang au niveau de la FIFA. C'est une équipe qui a des qualités extraordinaires avec des éléments robustes qui évoluent dans de grands clubs européens. $C'est un bon test pour nous, même si nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du monde. L'objectif de ce match est de créer une autre difficulté à l'équipe et lui faire découvrir une autre expérience” a glissé le sélectionneur national, Paulo Duarte.

Pour le capitaine Charles Kaboré, ce sera un match difficile, sachant que c'est une équipe solide. "C'est une formation que nous respectons beaucoup. Mais de notre côté, nous avons des valeurs sûres. J'espère que nous ferons un très bon match. Nous avons vu leur vidéo. C'est une formation qui dispose d'excellents joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens. Nous ne prendrons pas le nom du pays en considération ni leur classement FIFA car chaque équipe mérite respect. Nous les jouerons à fond sans négliger le match” a confié Charles Kaboré.

Pour leur dernière séance d'entraînement, les Etalons ont mis le cœur à l'ouvrage en respectant scrupuleusement les consignes du technicien portugais. Ce qui permet de dégager le groupe probablement pour cet après-midi. Nous aurons dans les buts, Hervé Kouakou Koffi. En défense centrale, la paire Bakary Koné et Issoufou Dayo sera certainement reconduite. Les couloirs de la défense vont échoir à Steeve Farid Yago, à droite et Yacouba Coulibaly à gauche. Bryan Dabo et Charles Kaboré seront probablement les sentinelles. Bertrand Traoré et Préjuce Nakoulma s'occupant des couloirs. Banou Diawara et Aristide Bancé vont se charger de terminer les actions offensives selon la stratégie mise en place par le Portugais, à moins de déjouer les plans à la dernière seconde. "On a joué contre la Guinée Bissau qui présentait un style de jeu africain un peu différent. Maintenant, contre le Kosovo, c'est un autre style qui permettra aux Etalons de montrer leur capacité à souffrir et leur capacité pour vaincre” insiste Paulo Duarte. La vérité donc dans quelques heures.

Béranger ILBOUDO

Marne-La-Vallée (Paris)