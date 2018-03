Congo-Kinshasa: Groupe de presse «La Tempête des Tropiques» - Alexis Mutanda invite les femmes à l'excellence

Les femmes du Groupe de presse « La Tempête des Tropiques», en collaboration avec les femmes de l'Association des Amis d'Alexis Mutanda, ont organisé le samedi 24 mars, au siège de ce groupe à la Gombe, une conférence-débat pour clôturer en bonté le mois de mars dédié à la femme.

Toutes les femmes de ce groupe ont été présentes à cette cérémonie. Les femmes maraichères n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Deux personnalités ont été invitées à cette manifestation. Il s'agit de Madame Anna Mayimona, Présidente de l'Union Congolaise des Femmes des médias (UCOFEM) et M. Alexis Mutanda Ngoyi Muana, Patron du Groupe de presse « La Tempête des Tropiques ».

Les femmes du Groupe de presse « La Tempête des Tropiques » ont été honorées par la présence de leur PDG Alexis Mutanda Ngoyi Muana à la conférence-débat qu'elles ont organisée le 24 mars dernier pour clôturer le mois de la femme. Dans son exposé, l'Honorable Alexis Mutanda Ngoyi Muana, Patron et Directeur Général du Groupe de presse «La Tempête des Tropiques», a placé son intervention sur deux volets, à savoir : la complémentarité et le choix. Il a rappelé qu'au commencement Dieu créa l'homme et la femme.

Mais, il y a certains philosophes qui se posent la question de savoir si pourquoi le créateur a simplement créé deux personnes. Certains répondent en disant qu'il a créé l'homme et la femme pour se compléter. Et d'ajouter qu'en les créant, il leur a doté de l'intelligence, la volonté, les capacités et a voulu qu'ils puissent être complémentaires. D'après lui, cette complémentarité veut dire, se mettre ensemble pour que l'énergie soit performante. Par ailleurs, il a souligné que la femme a un problème de volonté. « Il ya des femmes qui ont excellé dans la chimie par exemple, parce qu'elles avaient la volonté et la détermination de ce qu'elles faisaient. Dans plusieurs domaines, il y a aussi des femmes qui ont excellé.

Pour qu'il y ait changement en RD. Congo, il faut que les hommes et les femmes aient la volonté et la détermination. La femme, particulièrement, doit prendre conscience de ce qu'elle a, de ses capacités et de ce qu'elle peut faire.

En ce qui concerne les femmes des médias, Alexis Mutanda a fait savoir que ce qu'on apprend à l'école est un début et une orientation. Le reste c'est à la personne elle-même de s'auto former. Personne d'autre ne peut faire quelque chose à la place de la femme. A titre illustratif, si on veut être un journaliste médiocre, moyen ou excellent. C'est un choix. Chaque personne a le choix de faire ce qu'elle veut.

Rappelant qu'il existe trois catégories de personnes notamment, les médiocres, les moyens et les excellents, Alexis Mutanda Ngoyi Muana a demandé aux femmes congolaises d'être dans la catégorie des femmes excellentes parce qu'elles ont les mêmes origines que les hommes. «Rôle de la femme des médias dans la promotion de la femme rurale et son épanouissement dans la société », c'est le thème qu'a décortiqué Madame Anna Mayimona, Présidente de l'Union Congolaise des Femmes des médias (UCOFEM) à cette occasion.

En premier lieu, elle a laissé entendre que les médias jouent un grand rôle dans le changement d'une société. Ils créent des personnes, les médias donnent à un fait une dimension autre, ils ont le rôle d'informer mais aussi de faire connaître la situation des femmes particulièrement, celle des femmes rurales comme le dit le thème de la Journée Internationale de la Femme : « investir dans la force productrice de la femme rurale, une priorité pour la RD. Congo. Pour elle, la femme rurale n'est pas seulement la femme qui fait les champs.

Au-delà du champ, il y a l'artisanat, la construction, elle participe également à la gestion de l'environnement. A l'entendre, la femme de medias a le rôle d'informer la femme rurale, de lui donner la parole pour savoir ce qu'elle pense de tel ou tel autre sujet d'actualité. Elle doit faire de sorte que la femme rurale puisse se retrouver, c'est-à-dire, elle doit lui apporter la visibilité. D'où, les femmes des médias sont appelées à descendre dans les milieux des femmes rurales pour faire des reportages et des enquêtes sur les situations de ces femmes non seulement dans la capitale mais aussi en Provinces.