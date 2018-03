Burkina Faso: Portrait - Pierre Claver Tassembédo

Il a 65 ans et consacre sa retraite à la radio. Il a été élevé au rang d'officier de l'ordre national et est l'un des premiers journalistes de Radio Burkina. Il, c'est Pierre Claver Tassembédo que certains appellent affectueusement le "vieux". Marié et père de 8 enfants, Pierre Claver fut un fonctionnaire de l'administration coloniale avant d'être reversé en 1957, au ministère de l'Information.

L'amour du micro lui est venu vers 1956 alors qu'il était étudiant et échangeait déjà par lettre avec Radio Dakar de l'Afrique occidentale française de l'époque. En 1961, son premier stage d'initiation en matière d'information s'est organisé par l'UNESCO et s'est déroulé à l'Université de Dakar.

A son retour, il fit ses premiers pas dans le journalisme comme rédacteur au Bulletin quotidien d'information de Haute-Volta, puis à Carrefour africain avant de se perfectionner en 1963 au Centre international d'enseignement supérieur de journalisme de Strasbourg.

Dans la même année, M. Tassembédo bénéficiait d'un stage pratique à l'Agence France presse (AFP) à Paris et par la suite d'un autre stage en radio et télévision à la radio Suisse romande à Lausane.

Pierre Claver a occupé successivement les fonctions de chef de documentation à la direction générale de la presse écrite, d'attaché de presse par intérim à la présidence de la république, d'attaché de presse au ministère de l'Information, des Postes et Télécommunications sous son ami et confrère le regretté Emile Bassono ; puis au ministère de l'Information sous le regretté Jean Luc Couldiaty, avant d'occuper de nouveau le poste d'attaché de presse cette fois au ministère de l'Environnement et du Tourisme.

Il a dirigé la maison de la presse de 1984 à 1986 avant d'être admis à la retraite en 1986. Tout en étant attaché de presse, ce journaliste collaborait comme présentateur et rédacteur à la radio et à la télévision nationale du Burkina jusqu'à l'avènement de la révolution. Malgré la retraite, il ne se repose pas; il a été correspondant de Radio-Vatican et directeur adjoint de Radio Energie à Ouagadougou.

En 1996, "le vieux" est sollicité à Ouahigouya à 180 kms de Ouagadougou où il est le directeur d'une radio associative, la Voix du Paysan depuis le 19 avril 1996. L'homme n'a pas peur du travail ; il se bat et a la rage de vaincre. Durant son parcours, M. Tassembédo a-t-il connu des satisfactions?

"J'ai eu l'occasion de me tisser des relations quand j'étais rédacteur au Bulletin quotidien vers 1964 ; j'ai pu assister à l'investiture du 36e président des Etats-Unis, M. Lyndon Johnson ... mais il faut reconnaître que le métier est ingrat.

On ne récompense jamais ceux qui ont le mérite", dit-il. Demandez-lui quelles ont été ses mauvais souvenirs? Il vous parlera d'un accident qui a failli lui coûter la vie. C'était le 22 mars 1962 date à laquelle un véhicule de la presse qui couvrait la visite officielle de l'ancien président malien le défunt Modibo Keïta a culbuté : "Nous avons bouclé une dizaine de cercles de la Haute-Volta et au retour, nous avons fait tonneau à Zorgho.

Le directeur de l'Agence ghanéenne de presse, qui était à bord et qui devrait se marier dans la semaine qui suivait, est mort sur le champ ; il y a eu des blessés graves dont moi. A l'arrivée de l'équipe de secours, m'ayant pris pour mort, elle m'a transporté à la morgue de l'hôpital Yalgado. Après examen du médecin, ce dernier m'hospitalisa car pour lui, je continuais de respirer.

Et c'est 8 jours après que j'ai quitter le coma. Coïncidence, le jour de l'accident, ma femme a accouché. Cet enfant du nom de Benoît Tassembédo, est aujourd'hui offsetiste aux Editions Sidwaya", raconte-il.

Demandez-lui des conseils à l'endroit des journalistes et il vous répondra "les journalistes doivent aimer le travail qu'ils font. Il ne faut pas que dès la sortie de l'école de journalisme, on veuille s'imposer et demander un poste de responsabilités. Il faut d'abord faire ses preuves. Ce travail est un sacerdoce où il faut perpétuellement se sacrifier, où il faut travailler sans relâche."