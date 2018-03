Engagé pour le bien de la population, en tout cas, sans distinction sur l'ensemble de la République Démocratique du Congo, le Ministre d'Etat en charge de l'Economie nationale, Joseph Kapika et son collègue des Hydrocarbures, ont, ensemble, après une séance d'échange à l'immeuble Intelligent, signé un protocole d'accord autorisant le stockage, le transport et le transit du carburant à travers le pays, avec la société Lerexcom Petroleum du Groupe Ledya, ce lundi 26 mars 2018 à Kinshasa. Pour le Ministre de l'Economie nationale précité, ceci est un investissement qui reste très utile dans le domaine des hydrocarbures, et aussi, plus utile encore dans le domaine de l'économie en faveur de la République Démocratique du Congo.

Au regard du texte qui régit la République Démocratique du Congo, surtout que la société Lerexcom Petroleum a pour mission de procéder au stockage, le transport et le transit du carburant à travers le pays, la matière étant réglementée par la loi, "il était normal qu'il soit accueilli dans la grande famille de pétroliers en respectant les exigences légales afin de lui permettre de travailler en toute quiétude", a soutenu le Ministre de l'Economie nationale, Joseph Kapika. "C'est donc une joie, une fierté pour nous de l'accueillir, de l'aider et de l'encourager pour aller de l'avant", a-t-il indiqué.

A en croire le Ministre Kapika, cette signature vient justement pour marquer l'appui du Gouvernement rd. Congolais, au digne fils du pays, le PDG de Lerexcom Petroleum, Ledya, qui lui, a été représenté à la rencontre conduisant à cette signature par un des ceux qui ont la maîtrise en la matière, à savoir : M. Lengo. Selon Joseph Kapika, le patron de cette société pétrolière est un nouveau venu dans le monde des hydrocarbures. De ce point de vue, ses initiatives mériteraient bien le soutien de la République, a-t-il laissé croire.

Néanmoins, pour se rendre compte de la situation de Lerexcom Petroleum sur terrain, avant de prendre toute décision, "Il y a quelques mois que nous nous sommes retrouvés à Matadi pour inaugurer son terminal", a signifié Joseph Kapika, dans une déclaration faite sans ambages, face à la presse, avant de poursuivre que "nous avons assisté à l'arrivée du premier tacker" de cette société.

Dans ses dires, il a signifié que cette cérémonie a été présidée par le Ministre des hydrocarbures qui, lui, avait représenté le Président de la République, Joseph Kabila Kabange à cet événement dans le Congo Central. Du reste, "nous avons eu à visiter le terminus de Maluku grâce auquel, le carburant pourra être acheminé de Kinshasa jusqu'à Kisangani et même vers la République Centrafricaine", a-t-il soutenu dans son speech.

De l'autre côté, le carburant pourrait être acheminé jusqu'à Ilebo, de quoi desservir l'ancien Bandundu et tout l'espace du Kasaï, s'est réjoui Joseph Kapika. En tout cas, "avec l'arrivée de Lerexcom Petroleum, nous pouvons donc dire que petit à petit, il n'y aura plus des Kadhafi sur le fleuve et du côté de Bandundu, la route sur la rivière Kasaï jusqu'à Mbuji-Mayi", a-t-il poursuivi.