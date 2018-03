Cote d'Ivoire: Attécoubé - Danho Paulin veut en finir avec l'insalubrité dans sa commune

D'ici à la fin de cette année, plus de vidange anarchique d'eaux de fosse septique, encore moins de défécation à l'air libre sur l'ensemble du territoire communal d'Attécoubé. C'est la foi du maire Danho Paulin qui a pris à cet effet un arrêté.

Le premier magistrat n'entend, cependant, pas s'en tenir qu'au bâton avec ses administrés, il veut leur offrir une alternative viable. C'est à cet effet qu'il a conclu, dans le cadre d'un programme d'aide américain dénommé Sanitation service delivery (Ssd), une convention portant sur de prestation de services d'assainissement. La cérémonie de lancement des prestations de ces services à eu lieu le 20 mars, dans la cours de la mairie.

Selon des données de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), plus de mille enfants meurent chaque jour dans le monde, du fait de maladies causées par ce qu'il est convenu d'appeler « le péril fécal », à savoir la contamination de l'eau de boisson par les excréments humains. Attécoubé, une cité-dortoir et assez démunie n'est pas à l'abri de ce danger.

Dans cette commune, nombre de ménages n'ont pas de latrine et ne bénéficient pas de système d'assainissement viable. Pire, certaines personnes continuent de déféquer à l'air libre et les boues de vidange recueillies avec des moyens du bord son déposées clandestinement soit dans les caniveaux, soit dans la nature, la nuit tombée.

Le début des opérations de Ssd dans la commune est donc salué à sa juste valeur par le maire. Pour Danho Paulin, le programme Ssd financé par le gouvernement américain à travers l'Usaid (... ) exécuté par la représentation nationale de l'Ong américaine Population services international (Psi) « arrive à point nommé » par la qualité des solutions d'assainissement qu'elle propose.

Le label Sani Plus a été créé pour encadrer toutes ces activités qui consistent en cinq solutions proposées aux populations suivant leurs besoins et suivant leurs moyens. Il s'agit de « Toilettes Plus ; Puits perdus Plus ; Double fosse Plus ; Fosse septique Plus ; Vidange Plus ».

La dernière solution est la mise en place d'un centre d'appels qui permet d'avoir chaque fois que de besoin, un camion vidangeur à prix modique. Pour faciliter la mise en place des autres solutions qui demandent un investissement des ménages, un établissement de micro-crédits est associé au projet qui fera des prêts remboursables à cet effet.

Le programme Ssd s'exécute dans trois pays d'Africaine de l'Ouest, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Son objectif est non seulement d'aider à l'assainissement des zones urbaines des pays ciblés, mais également d'inciter le secteur d'assainissement public-privé à créer un marché efficace autonome des produits et services d'assainissement. Ainsi, toutes les solutions proposées sont exécutées par des entreprises privées.