Cote d'Ivoire: Douanes ivoiriennes - Le scanner de Noé inauguré

Après quoi, Moussa Sanogo et Sun Liang ont paraphé, au nom des deux pays, les documents de l'inauguration et de la mise en application du scanner de Noé.

Dans la mesure où il permet non seulement de juguler efficacement la fraude et les trafics illicites de tous genres, mais également de procéder à des contrôles rapides et à des coûts réduits. Surtout, dira-t-il, qu'il constitue une technologie incontournable pour toute administration douanière qui s'inscrit dans la modernité et l'amélioration de ses performances.

Le secrétaire d'État a remercié l'ambassade de la République populaire de Chine pour ce don à titre gracieux. Il a terminé en demandant aux douaniers une utilisation rationnelle et efficiente et aux usagers une bonne relation avec le scanner.

Dans ce sens, argumente-t-il, il faut saisir toutes les occasions pour les mettre en confiance et relever le niveau de recouvrement des recettes. La remise de ce scanner est alors un signe visible de cet engagement et de la volonté du gouvernement à améliorer la logistique douanière. Aussi a-t-il annoncé la multiplication de ce type d'outil à tous les postes frontières du pays.

Moussa Sanogo a exprimé sa joie et celle du gouvernement pour la remise du scanner de Noé. Il a indiqué que la croissance de l'économie ivoirienne est dans une telle dynamique qu'il faille rassurer les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire.

Il était entouré pour la circonstance de M. Sun Liang, conseiller économique et commercial, représentant l'ambassadeur de la République populaire de Chine, de Da Pierre Alphonse, directeur général des douanes et des autorités administratives de la région.

