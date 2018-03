Ile Maurice: Parlement - L'affaire Gurib-Fakim, les rapports Choomka et Sumputh et un rapport de l'Audit au menu

Rajesh Bhagwan revient une nouvelle fois à la charge. En octobre 2017, il avait demandé au Premier ministre la liste des voyages effectués par des ministres ainsi que les per diem qu'ils ont touchés. Pravind Jugnauth avait répondu que son bureau allait compiler les informations. Cependant, il n'y a jamais eu de réponse. Et le député entend les obtenir ce matin.

Les regards seront également braqués ce mardi sur les échanges entre les députés du MMM et ceux du MSM. Car même si la direction des Mauves a démenti tout rapprochement avec le parti soleil, la rumeur va bon train. L'absence du MMM à la réunion des partis de l'opposition, mercredi dernier, et la déclaration de sir Anerood Jugnauth (SAJ) lors d'une interview radiophonique au début du mois, ont alimenté davantage ces spéculations. «Rien n'est impossible en politique. Il (NdlR, Paul Bérenger) était un bon Premier ministre», avait déclaré SAJ.

Quelle différence entre le rapport de l'Audit et celui du PAC ? En fait, dans le cadre du premier exercice, c'est le directeur de l'Audit qui mène les investigations avec toute son équipe sur chaque ministère et département financés par les comptes publics. Le rapport du PAC est de son côté un suivi des précédents rapports de l'Audit pour un constat sur ce qui a été fait ou pas.

