Afrique: Fiba Afrique-5ème session du bureau central - Afro-CAN et afro-ligue, ces nouveaux produits

Le Bureau central de FIBA Afrique, réuni, à Abidjan, les 23 et 24 mars dernier, a décidé de la création de nouveaux produits pour le développement du basket en Afrique. «On vient de créer l'Afro-CAN qui va se dérouler dans les années impaires. L'un des gros challenges a été la création de l'Afro-Ligue pour professionnaliser le championnat interclubs», a déclaré, samedi, le président de FIBA Afrique, Hamane Niang, au terme d'une visite guidée du chantier de la Maison du basket à Treichville.

La création de ces deux compétitions fait suite à la volonté de FIBA qui, dans son projet One FIBA, a opté pour l'harmonisation des compétitions de toutes ses fédérations. L'instance mondiale de la balle au panier a donc décidé que les fédérations disputent leurs compétitions tous les quatre ans. En Afrique, le prochain Afrobasket se tiendra dans quatre ans. «Maintenant que ferons nous avec les sélections nationales ?

On a opté pour une compétition pour mettre nos athlètes en activités à l'image du CHAN. Mais ici, les joueurs des ligues nationales mais aussi des joueurs des autres ligues africaines peuvent prendre part à cette compétition. On veut des joueurs qui évoluent sur le continent africain, sans faire d'exclusion», a expliqué le directeur exécutif de FIBA en Afrique, Bilé Alphonse.

L'AfroLigue, calquée également sur le modèle de la Ligue des champions au football, a précisé Bilé, mettra en compétition les clubs champions des pays. Avec une durée de six mois allant d'octobre de l'année en cours à l'année suivante, cette compétition aura une dotation surtout qu'avec la formule actuelle, les clubs jouent sans accompagnement.

La vulgarisation du mini-basket (3X3) a été discutée ainsi que le basketball féminin. «Nous avons conscience que nous avons des faiblesses. Au niveau du basket féminin, c'est un problème mondial. On est prêt à relever le défi. Pour le mini-basket, il faut revenir à la case de départ. Si on ne forme pas à ce niveau, on n'aura des problèmes», a alerté Hamane Niang, vice-président de FIBA.

A Abidjan, la question des dotations en équipements aux fédérations membres et des programmes de formation des entraineurs, des arbitres et des autres officiels techniques a alimenté les débats. Au chapitre du bilan 2017, les objectifs recherches ont été atteints, selon le dirigeant africain, parlant des innovations de l'Afrobasket masculin avec la coorganisation (Sénégal et Tunisie).

Il a mentionné le franc succès de l'Afrobasket féminin au Mali et aussi les premières fenêtres FIBA avec les qualifications du Mondial Chine 2019. Les membres du bureau central se sont réjouis aussi de l'état d'avancement des travaux de construction du siège de FIBA Afrique. Ces travaux d'un coût global d'un milliard F CFA sont pilotés par l'ancien international, député, ministre, l'architecte Andoh Jacques. La livraison est fixée à fin 2018.