Gabon: Jules Aristide Bourdes Ougoulingiende s'en est allé

La classe politique gabonaise est en deuil. Jules Aristide Bourdes Ogouliguende est décédé, à Libreville, ce 26 mars 2018, à la polyclinique Chambrier de suite d'une maladie. Le leader du Congrès pour la démocratie et la justice (CDJ), a été opéré, pour une occlusion intestinale hier de 11h à 19h. « Il ne s'est plus jamais réveillé », indique-t-on.

Il avait 80 ans. Jules Aristide Bourdes Ogoulinguende(JABO) est décédé de suite d'une occlusion intestinale à la Polyclinique Chambrier. Cet Ancien Président de l'Assemblée nationale gabonaise et soutien de Jean Ping lors de la présidentielle de 2016,s'en est allé laissant la classe politique gabonaise endeuillé. Jules Aristide s'était engagé dans l'opposition depuis les années 90.

Un an presque dans le silence et l'oubli après les élections présidentielles, son retour en public date du 16 mars dernier ; accompagné de cinq (5) autres anciens hauts cadres et notables de la république. JABO aux cotés de Paul Malekou, Louis-Gaston Mayila, Paul Mba Abessole, David Mbadinga et Richard Moulomba Mombo avaient appelé à la réconciliation nationale entre la majorité et l'opposition après la présidentielle controversée d'août 2016, pour éviter que le pays ne bascule dans la « division et la guerre civile entre des Gabonaises et des gabonais ».

JABO a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Ancien ministre dès 1978, il va rejoindre les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968). Il sera membre du bureau politique. Il va occuper le poste de ministre de la Fonction publique puis de la Justice, il occupa de nombreux portefeuilles ministériels jusqu'en 1983. Né le 28 février 1938 à Libreville, juriste de formation, Jules-Aristide Bourdes-Ogouliguendé laisse la classe politique gabonaise endeuillée. Il a écrit, noir sur blanc et marqué une partie de l'histoire politique gabonaise, disent beaucoup d'observateurs.