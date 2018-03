Ile Maurice: Mont-Ida - Viksi Ritlall, garde-côte et passionné de dessin

Il a 28 ans et exerce comme garde-côte sur le CGS Barracuda. Toutefois, le jeune homme a d'autres cordes à son arc. Viksi Ritlall est un amoureux du dessin et voulait à la base être moniteur de sport ou enseignant de design.

«J'adore mon travail et j'ai débuté comme gardecôte à 19 ans. Je me suis habitué à ce train de vie malgré les obstacles qui se présentent devant moi de temps à autre», avance Viksi Ritlall, qui embarque aujourd'hui pour Agalega sur le CGS Barracuda.

Les obstacles sont surtout le fait qu'il soit souvent loin de sa petite famille. Mais, dit-il, il ne s'en plaint pas. «Mo travay pass avan tou, mo pa fer li par obligasion, mé par amour. Quand j'ai terminé ma scolarité au niveau secondaire, c'est mon père qui m'a encouragé à rejoindre les rangs de la force policière», poursuit-il.

Pendant son temps libre, Viksi Ritlall ne pense même pas au repos ou à la farniente. Outre le sport, il est un passionné du dessin.

«Je me sens transporté quand je suis entouré de mes crayons. Ce qui me passionne ce sont les portraits. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal pour mes amis. Je fais cela comme passe-temps avant tout et jamais pour de l'argent», tient à préciser le jeune homme. Il a reçu plusieurs commentaires flatteurs sur ses portraits. Tant et si bien que depuis quelque temps, Viksi Ritlall fait aussi des portraits pour des personnes à l'étranger.

Expérience intéressante

Le jeune garde-côte est aussi très sportif. Il s'adonne à la pratique du sport d'abord pour se maintenir en forme et aussi pour déstresser. «Blié tou traka ek sa», assure-til. Des courses à pied aux randonnées, l'habitant de Mont Ida explique qu'il a même suivi des cours pour devenir entraîneur.

«Depi tipti mo mama ti pe res pre ek montagn, donk mwa ousi, sak fwa al kot gran paran nou al grimp montagn.» Mais, dit-il avec assurance, il veut se concentrer sur sa carrière actuelle.

Son expérience la plus intéressante, c'est quand l'équipage, son équipe et lui sont partis en Inde pour six mois, pour aller prendre livraison du CGS Barracuda. «Nou finn solider, ti ena enn vre lantant, ek sa inn permet nou pandan sis mwa viv dan enn lot latmosfer», avance-t-il.

Des projets d'avenir, ce célibataire n'en a pas pour le moment. «Nou sey viv au zour le zour. Ensuite on verra.»