Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme - Projection d'un film de sensibilisation à l'albinisme

"Mwimba Texas: catch et albinisme en RDC", de la réalisatrice française Soazic Sanson, sera proposé au public, le 31 mars, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, dans l'enceinte de l'université pédagogique nationale (UPN).

L'ininiative prise par le comité de gestion de l'UPN, dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme, est une façon d'honorer et de valoriser la femme albinos, de contribuer au bien-être des albinos et d'exhorter les autres structures et personnalités à mettre la main à la pâte en vue de permettre à l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba-Texas (FMT), de mener sa mission de sensibilisation et de lutte pour les droits de cette catégorie de personnes.

Outre la projection du film, il est également prévu dans le programme de cette journée, un défilé de mode organisé en collaboration avec la maison de haute couture Maria mode. Ce défilé connaîtra la participacition des mannequins albinos de la FMT et des non albinos. Dans le cadre du partenariat scellé avec la FMT, la maison Maria Mode va habiller tous les mannequins et compte également apprendre la haute couture aux jeunes albinos membres de cette ONG.

Un film sur la sensibilisation à l'albinisme

"Mwimba Texas: catch et albinisme en RDC" retrace la vie du catcheur albinos Alphonse Makiese Mwimba Texas. Il raconte l'histoire de cet albinos qui a réussi à émerger dans le domaine du catch, malgré son handicap. Aujourd'hui, il préside l'ONG qui porte son nom et qui lutte depuis vingt ans pour le bien-être des albinos en RDC.

Pour le comité de gestion de l'UPN qui soutient les actions de la FMT, la projection de ce film au sein de cet établissement sera une façon de stimuler les comités des autres institutions d'enseignement supérieur ou d'autres institutions établies en RDC à lui emboîter le pas en vue de contribuer à l'aide aux albinos et autres personnes vulnérables.

Lors de cette projection, la FMT compte aussi distribuer des crèmes solaires et autres produits aux albinos, étudiants à l'UPN. A cette occasion, il sera également présenté et vendu le livre de la photographe belge Patricia Willocq, soutenu par la Fondation Famille Gertler, dans le cadre du projet Blanc-ébène, qui est une sensibilisation à l'albinisme et la valorisation des albinos de la RDC. Le produit de cette vente sera, pour l'ONG des albinos, un soutien substantiel à ses activités, au bénéfice des albinos et autres personnes vulnérables. En effet, la FMT a perdu sa source première de financement qui était les revenus des combats de catch auxquels participait son président dont l'âge ne permet plus d'être actif dans ce sport.

Notons que le comité de gestion de l'UPN est composé du recteur, le Pr Pèlerin Kimwanga Nkeny, des secrétaires généraux académique et administratif, les Prs Ferdinand Kabamba Palata et Frédéric-Bienvenu Mabasi Bakabana, ainsi que de l'administratrice du budget, le chef de travaux Agnès Ntumba Mbiya.