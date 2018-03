Madagascar: Développement numérique - Un levier de croissance mis en avant à Ambovombe

L'accès aux nouvelles technologies et l'amélioration du capital humain, par les investissements dans la matière grise, sont déterminants pour une bonne performance économique.

Une forte délégation accueillie par une grande foule à Ambovombe. C'était le samedi 24 mars dernier, lors d'une double cérémonie de présentation de projets pour le développement numérique ; et de célébration de la Journée Africaine de l'Alimentation Scolaire. A l'occasion, le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, Neypatraiky André Rakotomamonjy a mis en avant le traitement égalitaire de toutes les régions de Madagascar, en termes de projets de développement. « Madagascar est un pays uni. Toutes les régions sont sur un même pied d'égalité.

C'est pour cela que les projets initiés par le président Hery Rajaonarimampianina bénéficient à tous. Si on cite le cas de la 'Paositra Malagasy', on peut dire que cet établissement a déjà connu auparavant ses années de gloire. Mais plus tard, il y avait un déclin. Certains de ses bâtiments étaient même convertis en épiceries. Malgré tout cela, vous voyez aujourd'hui la relance de la 'Paositra Malagasy' qui dispose de nouvelles infrastructures et adopte de nouvelles technologies. Le développement du pays suit cette même tendance. Notre département collabore avec les autres ministères, dans une optique de solidarité, afin que tous les secteurs d'activité et toutes les régions tirent profit du développement numérique », a-t-il soutenu, en présence des ministres en charge de l'Education nationale, des Transports, de la Défense et des députés d'Ambovombe, de Tsihombe, de Manakara, de Benenitra et d'Androy.

Retombées. Le député Mila Vonjy, élu à Ambovombe, a appuyé cette affirmation en citant la rénovation des bureaux de la « Paositra Malagasy », ainsi que la nouvelle Vitrine Numérique en cours de construction, qui sera bientôt inaugurée et opérationnelle. D'après le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy, cette Vitrine offrira à la population locale, un accès à des ordinateurs connectés à Internet, ainsi qu'à des programmes télévisés, comme ceux diffusés dans les grandes villes ou même dans les autres pays plus développés. Durant cette même journée, la délégation officielle a également marqué la célébration de la « Journée Africaine de l'Alimentation Scolaire », où les différentes autorités ont cité la nécessité d'améliorer la nutrition dans les établissements scolaires, afin d'améliorer les résultats des étudiants malgaches. Par la suite, la délégation a visité les stands d'exposition des produits locaux, qui concernent surtout l'agriculture et l'élevage. Tout comme l'éducation, l'économie marchande de la région bénéficiera également des retombées de l'évolution technologique apportée par la Vitrine Numérique, qui ouvrira ses portes, d'ici peu à Ambovombe.