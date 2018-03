Cote d'Ivoire: Sénatoriales 2018/Amadou Gon Coulibaly - "Toutes les sensibilités politiques ivoiriennes se seront exprimées"

interview

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur le scrutin des élections sénatoriales à l'EPP Soba de Korhogo où il est venu accomplir son devoir citoyen, en sa qualité de conseiller municipal.

Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos impressions après avoir voté ?

Je viens d'accomplir mon devoir civique en participant à ces élections sénatoriales, les premières de notre pays. En tant que conseiller municipal de la commune de Korhogo même si je suis maire, je fais partie des électeurs pour élire les deux sénateurs de la région du Poro.

C'est une importante étape dans la mise en place des institutions de la 3ème République telles qu'issues de la Constitution qui a été plébiscitée par les Ivoiriens. Je me réjouis de ce que, dans les jours qui viennent, nous aurons, enfin, la dernière des institutions prévues par la Constitution et qui sera mise en place.

C'est une avancée, en ce sens qu'au niveau du processus d'élaboration des lois, nous aurons deux chambres : l'Assemblée nationale et une autre chambre qui regardera les lois avec un œil beaucoup plus proche des collectivités territoriales parce que les électeurs étant des conseillers municipaux et régionaux, ces électeurs iront vers les sénateurs pour poser des questions, pour faire part de leurs préoccupations qui seront celles du terrain.

Cela viendra en complément au regard que l'Assemblée nationale portera sur les lois qui seront examinées. Au bout, ça devrait être quelque chose qui va conforter les dispositifs législatifs de la Côte d'Ivoire. Je m'en réjouis fortement.

Quelle appréciation faites-vous du déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national ?

Sur le déroulement luimême, tout se passe bien sur le territoire national au niveau des trente-trois circonscriptions électorales (ndlr : 31 régions, 2 districts). Je me réjouis, d'avance, que le RHDP ait pu présenter des candidatures dans les 33 circonscriptions électorales. C'est un élément important dans le processus de consolidation et la création du parti unifié.

Que répondez-vous à ceux qui disent que l'absence de l'opposition à ce scrutin peut jouer sur sa crédibilité ?

Pour ce qui est de l'opposition, je regrette qu'elle n'ait pas jugé utile de participer à ce scrutin. Elle a participé au scrutin législatif, ça aurait été une bonne chose qu'elle participe à ce scrutin.

Mais je suis persuadé que sous la forme indépendante, comme on a pu l'observer lors des dernières législatives, il y aura des représentants de l'opposition qui se présenteront sous la bannière indépendante. In fine, je suis sûr que toutes les sensibilités politiques se seront exprimées et que les électeurs auront eu le choix entre les différentes sensibilités qui vont se présenter à l'occasion de ces élections sous une bannière ou une autre.