Afrique: 6 è m e Edition « AFrica Ceo Forum » - La première dame partage son expérience avec des femmes leaders du monde entier

Une rencontre conviviale et pleine d'enseignements. Hier, dans le cadre de la 6ème édition d'«Africa CEO Forum », qui se tient actuellement au Sofitel Hôtel Ivoire, la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, a échangé avec des femmes leaders venues des quatre coins du monde et principalement d'Afrique. C'était à la salle Balafon, perchée au 23ème étage de cet hôtel.

Il s'agissait, pour l'épouse du chef d'Etat, de partager son riche passé de femme d'affaires avec ces cheffes d'entreprises. D'entrée, Mme Dominique Ouattara s'est réjouie de la tenue de cet événement et plus spécifiquement de la plateforme « Women Initative », l'une des activités phares de ce forum.

Pour elle, ce rendez-vous important des dirigeantes d'entreprises les plus influentes du continent africain constitue une nouvelle opportunité de valoriser les talents et le leadership féminins à l'échelle du continent et même au-delà.

« C'est donc à juste titre que les personnalités féminines les plus influentes du continent, ainsi que celles qui se sont distinguées par leur leadership et leur créativité, se retrouvent de façon régulière pour mener des réflexions communes et tisser des liens professionnels durables », a souligné Mme Dominique Ouattara, avant d'ajouter : « La plateforme "Women Initiative" permettra non seulement de partager nos expériences respectives, mais aussi de transmettre un savoir-faire aux plus jeunes d'entre nous, à travers un réseau fort et solidaire que nous devons construire progressivement».

Ensuite, la Première Dame a retracé son parcours de cheffe d'entreprise. Ainsi, elle a démarré sa carrière au début des années 80 dans l'immobilier, en créant le Groupe AICI International à Abidjan. Puis, elle a monté, dans les années 90, le groupe Nostalgie Afrique, qui gérait la franchise radio Nostalgie dans plusieurs pays d'Afrique.

Et en 1996, lorsque son époux était au FMI, elle a acquis et développé le groupe Jacques Dessange USA qui gérait la marque Dessange pour tous les salons de coiffure, les écoles de formation et la distribution des produits de beauté aux EtatsUnis. « Tout au long de ma carrière, je me suis toujours préoccupée du sort des enfants défavorisés et du bien-être des femmes.

C'est pourquoi lorsque mon époux a été élu à la magistrature suprême, j'ai renoncé à l'ensemble de mes activités professionnelles, et j'ai pu me consacrer entièrement à la Fondation Children of Africa, dont nous avons célébré les 20 ans la semaine dernière », a-t-elle fait savoir.

Et de 1998 à ce jour, la fondation a porté de nombreux projets humanitaires dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social, entre autres la Case des Enfants, le Lycée de Kong, les Bibliobus, les salles multimédias, l'Hôpital MèreEnfant de Bingerville et la première maison d'accueil pour enfants dans la ville de Soubré.

Poursuivant, la Première Dame a également dit avoir créé le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), qui permet à ce jour à 130 000 de ses sœurs ivoiriennes, d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Toute chose, selon elle, qui a permis à de nombreuses femmes de sortir de la pauvreté et de gagner en autonomie.

« Tout ceci a été rendu possible grâce au financement dont elles ont pu bénéficier, mais aussi grâce à leur courage, leur dynamisme et leur rigueur dans la gestion de leurs activités », a affirmé Mme Dominique Ouattara. C'est pourquoi, elle a exhorté ces femmes leaders à garder l'esprit d'équipe, pour réussir dans leur vie professionnelle.

Et surtout à ne pas oublier leurs autres sœurs, avec qui elles ont été dans les moments difficiles. « Tendezleur la main et donnez-leur la chance de vous accompagner », a conseillé la First Lady. Enfin, elle leur a recommandé de privilégier la compétence qui est essentielle à la réussite, et de réussir pour elles-mêmes.

« Je voudrais féliciter toutes les femmes ici pré- sentes, et les encourager à demeurer déterminées, audacieuses et entreprenantes. Chacune d'entre vous constitue un modèle dont l'Afrique a besoin pour opérer une transformation durable de son économie », a conclu Mme Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés l'épouse du Vice-président de la République, Mme Clarisse Kablan Duncan, Mme Diané Nassénéba Touré, maire d'Odienné, sa belle Mme Sita Kéita, Mme Yolande Bakayoko, épouse du ministre d'Etat, ministre de la Défense et bien d'autres personnalités féminines.