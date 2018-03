Il l'a souhaité et elle a eu lieu. C'est la concrétisation de la séance de travail effectuée le jeudi dernier, entre le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, et les agents vérificateurs des Douanes.

Au cours de cette rencontre d'échanges qui a eu pour cadre l'école des douanes, sise au Plateau, Sanogo a pris le pouls des conditions de travail de ces agents des douanes avant de leur prodiguer des conseils. Ces échanges qui interviennent quasiment à la fin du premier trimestre, ont eu lieu en marge de l'installation d'un conseil de discipline des douanes ivoiriennes. En effet, ce conseil est créé par une circulaire du Secrétariat d'Etat, en application de l'ordonnance n°2017-632 du 4 octobre 2017, qui corrige les insuffisances de la loi n°92-572 du 11 septembre 1992 portant statut de la Fonction publique.

Selon le Colonel Mea Ignace, vice-président de ce conseil qui comprend huit membres, il s'agit d'un instrument de bonne gouvernance. Mieux, c'est un organe qui se prononce en toute indépendance sur des manquements tels que les absences au service, les actes retenus par le code pénal, etc. « Au-delà des objectifs de maintien et du renforcement de la discipline au sein des douanes ivoiriennes, l'objectif c'est de garantir la quiétude des populations, prévenir les perturbations de la vie sociale par les hommes en armes ; mais aussi et surtout pré- server les acquis de l'économie nationale », a relevé le colonel Mea Ignace.

Quant au Secrétaire d'Etat, Sanogo, il a saisi l'opportunité de cette rencontre pour interpeller les hommes en armes sur le rôle majeur qui leur est dévolu dans l'accomplissement des missions assignées à la douane. Avant d'exhorter les membres du conseil à prendre de bonnes décisions, car « la justice a un caractère divin »